Milei anunció que el Manchester City quiere comprar un club argentino | LosPrimerosTv

viernes 08 de marzo de 2024

Milei reconoció que Manchester City analiza adquirir a un club del fútbol argentino y se trata de uno de los denominados “cinco grandes”.

Desde hace un tiempo atrás, el jefe de estado dijo que Chelsea estaba interesado en comprar a un equipo de primera división junto a otros tantos equipos del ámbito local.

🗣️ "Manchester City quiere comprar un club grande de la Argentina".



Javier Milei afirmó que hay una casta en el fútbol y le apuntó a Chiqui Tapia: "Si vos estás limpio, no te molesta que haya competencia".



📌 En #MásVerdadALaNoche con @trebuquero. pic.twitter.com/blLILTpIIE — La Nación Más (@lanacionmas) March 8, 2024

"La mejor forma de terminar con la casta en el fútbol argentino es metiendo a la competencia. Nuestro proyecto no implica que no existan los clubes tal como existen hoy pero da la posibilidad de que existan otras sociedades”, aseguró el Presidente.

Siguiendo con su justificación, Milei se metió en las acciones por parte de la dirigencia de cada una de las instituciones. “Si estuvieran limpios permitirían que haya competencia, pero como están sucios no permiten la competencia. El mejor síntoma de que hay mafia es que no permiten la competencia. Si estás limpio no te molesta”.