Los chats que complican a los jugadores de Velez acusados de abuso en Tucumán | LosPrimerosTv

Se filtraron los mensajes que uno de los acusados intercambió con la denunciante después de consumado el ataque.

sábado 09 de marzo de 2024

COMPLICADOS. Los chats con la víctima posteriores al abuso, complican a los cuatro futbolistas que ya fueron separados del plantel de Vélez Sarfield.

Este jueves último Los Primeros TV anticipó una denuncia de una joven periodista de 24 años, quien habría sido abusada sexualmente por los jugadores de Vélez Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré.

Tras ser apartados del plantel, este viernes por la noche se filtraron una serie de chats que podrían complicar a los futbolistas.

“Pasaste un lindo momento y listo, no te amargues”, es uno de los mensajes que el arquero Sosa le habría enviado a la víctima y fue revelado por Telenoche.

“Eso no se le hace a ninguna mujer, no me lo merecía”, le reclamó la víctima. “Vos tenés una hija mujer”, agregó.

Los chats, que serán una prueba fundamental en la investigación, forman parte de una serie de conversaciones que mantuvieron ambos antes y luego del encuentro.

“La joven se fue sangrando, con lesiones graves”, remarcaron en cuanto a la agresión que sufrió la joven. La denuncia es investigada por la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual I de Tucumán.

Cuál es la pena que podrían recibir los jugadores de Vélez

La abogada de la denunciante, Patricia Neme, habló y dio más precisiones: “Ese sábado 2 de marzo (día del partido), estaba en la zona mixta, ella es periodista deportiva".

"Uno de ellos le manda un mensaje por Instagram solicitando su número. La invita a que vaya al Hotel Hilton. Se encuentra con él y otros jugadores, se escribió con Sebastián Sosa” remarcó la letrada.

“Comienzan a tomar una cerveza, después un fernet y ahí comienza a sentirse mal, lo que calculamos que tenía alguna sustancia esa bebida, y ahí es donde ocurre este hecho aberrante”, sostuvo.

“Ella comienza a sentirse mal, tiene como instantes que se da cuenta que está siendo abusada e intenta sacarlos. Ella está lastimada, tiene moretones en el cuerpo. Está constatado”, aseguró.