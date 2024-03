Preocupa la caída y el futuro de la construcción | LosPrimerosTv

El titular de la Cámara Tucumana que reúne a las empresas del rubro avizoró un panorama sombrío, aún cuando se cumplan las perspectivas de rebote del gobierno nacional.

sábado 09 de marzo de 2024

EN CRISIS. Jorge Garber avizora un futuro sombrío para las empresas constructoras.

El titular de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber, evaluó la crisis que atraviesa el sector y confirmó los pronósticos del presidente Javier Milei: “estamos en una estanflación”, aseguró basando su juicio en los guarismos difundidos por el Indec que exhiben una disminución del 12,4 por ciento en la actividad industrial, que trepa al 21,7 por ciento en el rubro construcción durante enero.

El empresario, que estuvo en Buenos Aires para plantear la demora de los fondos del plan Procrear, dijo que “desde que asumió este nuevo Gobierno la obra pública se ha paralizado y las inversiones privadas no abundan. Lo que podemos ver como ejemplo más concreto es que dos insumos, como el hierro y el cemento, tienen en sus dos principales referentes, como Acindar y Loma Negra, sumidos en una crisis que no viven desde 2002. Acindar no está produciendo hierro y Loma Negra está produciendo a un tercio de su capacidad”.

Además de afirmar que el Gobierno de Milei alcanzó el déficit 0 porque detuvo la obra pública, que representa un 4 por ciento del PBI, Garber sentenció que “estamos en una estanflación. Ya se están viendo los signos de una inflación que prosigue y un parate, en general, en toda la economía”.

Luego sostuvo que “todo el sector de la construcción está en crisis. En la industria venimos en una constante decreciente desde hace seis años. Después de la pandemia hasta un año antes que termine el gobierno de Fernández, lo que mantenía la construcción era la obra pública”.

Sin miras de recuperación

En cuanto a las posibilidades de reactivar la construcción con inversiones privadas, Garber expuso una dura realidad: “Los desarrolladores de la construcción privada necesitan una inflación de un dígito y acceso a un crédito hipotecario. Hay un estancamiento general en el sector. Eso ha llevado a casi 250 mil obreros a estar parados en todo el país. Eso de manera directa”.

Respecto de las previsiones acerca de tocar pronto el fondo para volver a reactivar la economía, algo que también fue previsrto y anunciado por el Gobierno, el directivo consideró que “el rebote debiera darse una vez que se abra la economía, cuando la inflación esté en un dígito, cuando salgamos de este cepo y cuando se empiece a pagar a los contratistas de obra pública que esperan los pagos desde octubre”.

En ese aspecto, Garber eligió la cautela y no se animó a especular con un futuro alentador para el sector en los próximos meses.

“Para llegar a esa 'V', va a haber muchas empresas que están en el fondo y no van a salir. Sí van a subir los últimos que caigan. Los que tengan más capacidad de aguantar el no cobrar y no recibir ingresos de la deuda de la Nación”, lamentó.