ANSES cuándo cobro: el cronograma de pagos de este jueves 21 de marzo | LosPrimerosTv

El organismo previsional continúa el calendario de pagos del tercer mes del año; hoy se distribuye las jubilaciones que superan el haber mínimo, la AUH y la AUE, entre otras prestaciones

jueves 21 de marzo de 2024

Todas las prestaciones que abona la Anses este jueves 21 de marzo

Este jueves 21 la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) hace la distribución de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, el Seguro de Desempleo, las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

Como ocurre habitualmente, la distribución de estas asignaciones se hace a lo largo del mes según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Quiénes cobran este jueves 21 de marzo

Jubilaciones y pensiones que superen los haberes mínimos: DNI terminados en 0 y 1

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 9

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 8

Seguro de Desempleo: DNI terminados en 0 y 1

Asignaciones de Pago Único: todas las terminaciones de documento, del 7 de marzo al 9 de abril

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de documento, del 8 de marzo al 9 de abril

Cuánto cobra un jubilado en marzo 2024

Las jubilaciones mínimas, con esta actualización, quedan en $134.446, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente hasta el próximo reajuste, mientras que el haber bruto máximo, pasa de $711.346 a $904.690.

De cuánto es el bono previsional de marzo

A través del decreto 177/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el bono de $70.000 que recibirán en marzo los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo.

Se trata de una ayuda económica dirigida a las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses o por las exCajas o institutos provinciales y municipales de previsión, cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación.

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo tienen un bono en marzo

También recibirán este plus las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez o por ser madres de siete hijos o más, y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

“Para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al monto de $134.445,30, la ayuda económica previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar el tope de $204.445,30″, señala el texto oficial.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes. Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

Tras realizar este trámite, el beneficiario puede acceder a la información de cuánto y hasta cuándo puede cobrar cada haber o asignación mensual y en qué lugar lo van a percibir esa suma.

Otra alternativa para consultar esta información es ingresar al calendario de pagos que realiza el organismo. Bajo esta modalidad, solo es necesario tener en cuenta cuál es el último número del DNI del beneficiario. Para eso, hay que ingresar al sitio web de la Anses donde aparece el cronograma de fechas cobros completo para todo el mes y todas las prestaciones.

Otra opción es ingresar a la aplicación Mi Argentina, donde se reciben notificaciones sobre el lugar y el período en el cual se recibe el pago.