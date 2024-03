Legislatura: con fuertes críticas, aprobaron el DNU para intervenir el ERSEPT | LosPrimerosTv

Carolina Vargas Aignasse, en tanto, apuntó contra Elías de Pérez de haber dicho días atrás que el contrato con EDET está bajo siete llaves, cuando está colgado en la página del Ersept. También jugó con la analogía del Gran Bonete y contrastó que en el fútbol el árbitro -en este caso Jaldo- a veces para la pelota y hace un bote a tierra. A su vez, pidió salvaguardar el nombre de los directivos que fueron desplazados con la intervención.

Los cuestionamientos contra el Ersept continuaron con José Macome (PRO), que remarcó que el ente no funciona y que cuentan con 120 días para mejorarlo en serio. El radical Agustín Romano Norri señaló que la intervención no es una solución ya que hay entes que llevan más de 20 años intervenidos (IPV, IPLA y Subsidio de Salud). A su vez, expresó que Ascárate no representa a los radicales como oposición. “El día que decidió ser parte del Gobierno dejó de ser oposición. No es a título personal, es una cuestión netamente política” dijo.