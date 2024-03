Murió por dengue hemorrágico luego de dar a luz y su bebé también contrajo la enfermedad | LosPrimerosTv

La joven oriunda de la provincia de Córdoba se presentó en varias oportunidades a un dispensario zonal, pero en ningún momento le hicieron el test para confirmar si se trataba de la enfermedad.

viernes 22 de marzo de 2024

Una joven murió por dengue hemorrágico en Córdoba luego de dar a luz. La enfermedad se transmitió de forma vertical a su bebé, quien ahora está al cuidado de su abuela.

Se trata de Macarena Vigentta, de 23 años, oriunda de la ciudad de Porteña, quien ingresó al Hospital Iturraspe en San Francisco con un cuadro de dengue luego de haberse atendido en un dispensario local en donde se habrían negado a hacerle el test de dengue.

De acuerdo con el relato que brindó la madre, Laura García, los síntomas habrían comenzado días atrás, cuando levantó 40 grados de fiebre. Por esto mismo, acudió al dispensario donde le aplicaron dipirona inyectable y le recomendaron reposo. Como su cuadro no mejoraba, regresó al lugar, por lo que le realizaron estudios ginecológicos, pero no se le realizó el test de dengue. “Yo pedí que la mandaran a San Francisco y me dijeron que no porque si no estaba en trabajo de parto no la iban a recibir”, indicó.

Tras insistir una vez más, le realizaron el hisopado de coronavirus, pero dio negativo. En consecuencia, la medicaron nuevamente con dipirona. De esta manera, llegó al Hospital Iturraspe en San Francisco, donde fue diagnosticada con de dengue.

Según relató el médico forense Mario Vignolo, se dio un contagio vertical de la madre del bebé. “Tenía las plaquetas muy bajas”, precisó.

De igual forma, se intentó inducir el parto para evitar la cesárea, pero el cuadro era tan complejo que comenzó a presentar sufrimiento fetal, por lo que se procedió a realizar una cesárea. “A pesar de haberse compensado sus plaquetas, éstas se consumieron y provocaron una hemorragia. Se la volvió a operar y se presentó una hemorragia clínica debido a factores de coagulación”, profundizó Vignolo y agregó que este desenlace “no se podría haber evitado”.

Con respecto al bebé, el médico precisó que “es el primer caso de contagio vertical que se registra y es preocupante”. El menor pesó casi 3 kilos y fue dado de alta. Ahora, quedó bajo el resguardo de su abuela.

Esta muerte se suma a las otras siete registradas desde el inicio de la temporada en Córdoba. En línea con el último informe epidemiológico provincial, en la semana anterior se informaron 3.754 nuevos casos de dengue, lo que da un total de 9.316 contagios reportados, de los cuales 8.774 son autóctonos. Según precisó el Ministerio de Salud de la provincia, el 92,6 por ciento se registraron en las últimas cinco semanas.

La subsecretaria de Estrategias Sanitarias y Acceso a la Salud, Laura López, destacó que “en esta etapa del brote, juego un rol fundamental el primer nivel de atención”. En este contexto, es necesario identificar rápidamente los síntomas. Dentro de los más comunes, se encuentran Dolor o sensibilidad en el estómago, vómitos (al menos 3 veces en 24 horas), sangrado por la nariz o las encías, vómitos con sangre o sangre en las heces, sensación de cansancio, inquietud o irritabilidad.

Qué es el dengue hemorrágico

Durante décadas las autoridades sanitarias diferenciaban entre la infección por dengue y el dengue hemorrágico. Pero con el avance de la investigación científica, cambió la denominación. Hoy se habla de “dengue” y “dengue grave”.

“Desde 2009 cambió la denominación. En la actualidad dengue hemorrágico es una de las posibilidades del dengue grave”, dijo Tomás Orduna, ex jefe del Servicio de Medicina Tropical y Medicina del Viajero en Hospital de Infecciosas F. J. Muñiz y miembro del comité científico de la Fundación Mundo Sano.

Dentro de lo que hoy se considera "dengue grave", hay diferentes modalidades en los afectados. Se puede presentar con hemorragias graves, con choque (shock) por dengue, o también por daño grave de órganos, con problemas como miocarditis, encefalitis o hepatitis.