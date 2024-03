Murió el joven que recibió un disparo en Villa Amalia | LosPrimerosTv

El caso estaba siendo investigado por la Fiscalía de Atentados contra las Personas I que conduce Diego Hevia, pero tras la muerte del joven la causa pasó a manos de la Fiscalía de Homicidios I que es dirigida por Ignacio López Bustos.

Según las primeras averiguaciones que realizó el MPF, el ataque se habría producido debido a que Gordillo junto a su primo (cuya identidad no fue revelada) evitaron que una mujer sea asaltada mientras esperaba el colectivo en la esquina de las calles Mariano Moreno e Inca Garcilaso.

Sin embargo, fuentes policiales informaron que no descartan la teoría de que pueda tratarse de un ajuste de cuentas, principalmente porque fueron los allegados de Gordillo quienes advirtieron del intento de robo, pero la mujer a la que habrían abordado los delincuentes aún no pudo ser identificada para confirmar esta versión, la cual fue compartida por la Fiscalía. “Es muy raro que suceda algo así. Si bien sabemos que esta no es de las zonas más seguras, no suelen haber incidentes tan violentos como este”, dijo un oficial.

Según contaron vecinos de la cuadra Mariano Moreno al 1.900, Yamil vive por la zona y estaba reunido en la vereda de la casa de un amigo -como solía hacer con frecuencia- junto a cinco personas más minutos antes del ataque. “Mi hermano me dijo que vieron que dos hombres en una moto se quisieron robarle a una mujer entonces Gordillo pegó un grito para evitar el asalto; los ladrones dieron una vuelta y cuando pasaron por la cuadra hicieron los tiros y se fueron, todo sin bajarse de la moto”, relató una de las habitantes donde estaba reunido Gordillo, cuya identidad prefirió mantener en reserva.

La mujer dijo que la víctima apenas recibió el disparo ingresó a la vivienda “como atontado” y cayó desvanecido en un diván que estaba al lado de la puerta. “Estaba adentro cuando pasó todo, pero escuché como ocho tiros entonces salí corriendo a ver qué pasaba porque acá hay niños. Ahí lo vi a él ya herido. Llamamos a un vecino que es médico pero nos dijo que tenía que trasladarlo la ambulancia y que no podía moverlo porque la bala seguía en su cabeza. Fue algo terrible, muy traumático”, manifestó.

Rápidamente intervino personal policial del destacamento del sexto Distrito de Prevención y efectivos de la comisaría 9ª, quienes solicitaron la urgente presencia de Emergencias. Aproximadamente 20 minutos después, Gordillo fue trasladado hacia el Hospital Padilla y su primo fue asistido en el Centro Científico René Favaloro ya que había sido herido en la pierna.

En la escena del crimen también trabajó personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) quienes junto a los investigadores del MPF estuvieron durante varias horas recolectando muestras en el lugar y buscando testimonios sobre lo sucedido.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los autores del crimen. El hecho asustó al vecindario, al punto de que fueron muy pocas las personas que quisieron hablar por miedo a poder sufrir represalias.