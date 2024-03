Garantizan la entrega de medicamentos oncológicos | LosPrimerosTv

La jefa de División Oncología del Siprosa, doctora Luisa Medina, se refirió al funcionamiento del área a su cargo y llevó tranquilidad a los pacientes respecto a la distribución de medicamentos.

En este sentido, Medina sostuvo que circularon versiones acerca de una falta de entrega de medicamentos oncológicos y aclaró, para llevar tranquilidad a la población, que desde la División se continúa trabajando a diario con el mismo compromiso de siempre:

“Seguimos auditando los expedientes y haciendo entrega de la medicación al paciente, o pidiendo la compra de estos, si son medicamentos que no están en la provincia. La medicación oncológica no está en falta ni en la provincia ni en el país, solo que son medicamentos que hay que comprar y toma un tiempo hasta su llegada para poder hacer la correspondiente entrega al paciente”

Siguiendo esta línea, la profesional agregó que la provincia cuenta con un stock de medicación oncológica, a excepción de los medicamentos que se definen como “de alto costo”, que se van comprando a medida que surge la necesidad: “La mayoría de los pacientes reciben su tratamiento dentro de los 15 a 20 días de haber sido auditado el expediente en la División Oncología. El pedido debe presentarse con tiempo, porque el expediente tiene una demora en la salida desde el hospital para llegar a la División Oncología de unas dos semanas, por eso instamos a que la persona esté en contacto con su oncólogo, para que vaya haciendo en tiempo y forma los pedidos”.

“El mensaje que queremos llevar a la comunidad es que no hay faltante de medicación oncológica. Puede pasar con un medicamento específico que no es de uso frecuente y que hay que comprar específicamente para el paciente, que tenga demora o que nos ocurra que alguna droguería que nos tiene que enviar no tenga en stock el medicamento, lo cual también puede ocasionar una pequeña demora, pero el 80% de los pacientes recibe su medicación una vez solicitada y auditada”