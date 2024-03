Javier Milei y Fátima Florez salieron al teatro: eufóricos cantando temas de Sandro | LosPrimerosTv

El Presidente y la humorista estuvieron en el Gran Rex en un show de Fernando San Martín

domingo 24 de marzo de 2024

El presidente Javier Milei y Fátima Florez estuvieron en el Gran Rex. (Video: Twitter)

El presidente Javier Milei, su novia, Fátima Florez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, asistieron este sábado al teatro Gran Rex para ver el show de Fernando Samartín, un intérprete de Sandro.

El mandatario ingresó entre aplausos y abucheos y se ubicó en una de las primeras filas. Según videos que subieron personas que asistieron al recital, disfrutó del show y se lo vio cantando exultante junto a su pareja, como en la icónica canción “Dame el fuego de tu amor”, más conocida por la abreviación “Dame fuego”. El público registró la cita que tuvo la pareja, como un más de las que estaban en el lugar.

Las imágenes llegan después de que durante unas semanas circularon versiones de que la pareja había terminado e incluso hasta se llegó a hablar de infidelidades que habían hecho que la actriz y el economista decidan terminar su vínculo. Su aparición, entre muestras de cariño del público y de muy buen humor, echaron por tierra todas las especulaciones.

"Sandro":

Por la presencia de Javier Milei en un show de Fernando Samartin en el Gran Rex pic.twitter.com/BWEn873VQG — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 24, 2024

La escapada de la “pareja presidencial” de sus cargadas agendas se da en una semana donde la política cultural del Primer Mandatario fue cuestionada por figuras del arte y el espectáculo. Ricardo Darín fue uno de ellos. “Creer que lo está ocurriendo en nuestro país desde hace muchas décadas con la pulverización de la educación, la pulverización del trabajo real, la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza, que son todas cosas no lamentables, muy lamentables, muy horrorosas, dependen de un sector que es el artístico es un delirio. Simplemente es un delirio”, aseguró, en declaraciones a Clarín.

El actor cuestionó las medidas del oficialismo contra el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). “Sería bueno que tanto de un lado como del otro estén bien asesorados y se sienten en una misma mesa de debate, ya que queremos construir un país para adelante bien”, aseveró. “Que se entiendan las posiciones y se llegue a un punto de equilibrio y no escuchar las locuras que se están escuchando por ahí”, concluyó.

El saludo de Samartín

Fernando Samartín, de 39 años, es imitador de Sandro desde hace 20 años. Comparte profesión con Florez, de quien es amiga, según contó en un momento del show. “Hace un tiempo le mandé un mensaje a una amiga [Florez] y le dije ‘me gustaría que estés en el Gran Rex’. Me mandó un audio diciendo ‘ya sé, no solo ya sé, sino que ya tengo mi entrada y voy a ir... no voy solo, somos 10′”, contó el Samartín sobre su diálogo con Florez.

Samartín continuó con la anécdota: “Le pregunté si me estaba jodiendo y me dijo que no. Hoy está aquí con su pareja. Quiero agradecerle al señor Presidente por haber venido esta noche y a su pareja, que es una gran amiga y aprendí mucho de ella, Fátima Florez”.