El Gobierno de Javier Milei negó oficialmente la cifra de 30 mil desaparecidos y difundió un relato de cómo se habría creado | LosPrimerosTv

En el comienzo de su relato, Labraña contó que fue secuestrado "por la gente de López Rega" -en referencia al ministro de enorme influencia sobre Isabel Perón, derrocada por los militares en 1976-, que lo golpearon y lo amenazaron de muerte, por lo que tuvo que irse del país. "Ahí estaba sellado mi destino en la Argentina, hubo gente que juntó plata porque yo no tenía ni documento y partí hacia Europa", contó.

Luego sostiene que por entonces, según su versión, había "alrededor de 4.000 personas desaparecidas", pero que al presentar esa cifra les respondieron que no podían hablar de genocidio. "Genocidio es lo que sufrió el pueblo judío con 6 millones de muertos y el número es bajo para lo que están diciendo ustedes. ¿Por qué no tratan de venir un poco más adelante y buscan más? Porque debe haber más", afirmó que les respondieron".

En otra parte del video, vuelve plantear abiertamente que el dato de 30 mil "fue falso, lo puse yo el número y nadie me lo puede discutir, ni nadie me lo viene a discutir. ¿Fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como error? Sí, claro, fue un gran error. Porque fue una bandera de la mentira, la mezquindad", dijo y agregó que se siente "orgulloso de decir la verdad".