Evangelina Anderson reveló un angustiante episodio que vivió junto a Martín Demichelis | LosPrimerosTv

La presencia de Evangelina Anderson en La noche de Mirtha (eltrece) este sábado sacó a la luz, entre otros temas, una anécdota desconocida sobre un dramático episodio que le tocó vivir a la modelo junto a su esposo, Martín Demichelis, y sus hijos.

En medio de la tensión que provocó su narración, la modelo blanqueó algunos detalles de su intimidad como, por ejemplo, por qué eligió ese apodo para nombrar a su esposo. "Yo le digo Demi a Martín, por Demichelis", explicó. Y agregó: “Él me dice Evi o Angelina. En Alemania Evangelina no existe, entonces me decían Angelina".

Evangelina Anderson contó cómo se gestó la idea de volver a la Argentina

El 16 de noviembre de 2022, River oficializó el regreso de Martín Demichelis a River, esta vez como técnico. La decisión de dejar atrás la historia que construyó durante 19 años en Europa no fue sencilla, pero su familia lo acompañó.

"Mirá, te voy a decir la verdad. Yo ya tenía mi vida y mi familia armada, porque en 15 años se arma una familia, porque no tenés a tu mamá o a tu hermana. Uno se une a sus amistades que son familia allá. Fue sorprendente para mí, no me lo esperaba. Él quería venir a cumplir sus sueños y dije: 'Sí, lo voy a acompañar en su sueño'. Me fui por amor de Argentina, dejando todo, y me volví por amor", contó Eva.