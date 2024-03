Caso Vélez: desde el medio en donde trabajaba la periodista emitieron un comunicado de apoyo | LosPrimerosTv

Desde el Deportivo 12 y la Tribuna Amateur, dos medios periodísticos deportivo en donde la denunciante realizaba su labor, expresaron sus palabras de apoyo

lunes 25 de marzo de 2024

En horas de la mañana, la periodista de 24 años que denunció ante la justicia haber sido abusada sexualmente por los jugadores de Vélez Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín habló ante el Tribunal mediante video conferencia.

“Me pueden escuchar con mucha fortaleza, entera, pero les aseguro que no es así, por dentro mi alma está desgarrada” reveló la jóven tucumana. A su vez reveló que vive un infierno: "No puedo ir sola, ni siquiera comprar un libro al shopping por la mirada de la gente. Los comentarios que me han llegado han sido aberrantes. No solamente me han quitado la dignidad, la sexualidad, me han quitado la carrera, los sueños, la felicidad, la sonrisa y sobre todo, las ganas de vivir"

Haciéndose eco de la crítica situación que atarviesa su colega. Los medios deportivos de El Deportivo 12 y la Tribuna Amateur, se unieron en un comunicado expresando su apoyo a la joven que se despeñaba su labor hasta hace menos de un mes.