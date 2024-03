Scaloni habló sobre las amenazas a Ángel Di María y aseguró que "mañana va a ser titular" | LosPrimerosTv

El entrenador de la Selección Argentina señaló que conversó con Fideo y manifestó que "lo más importante es que juegue para distenderse un poco"

lunes 25 de marzo de 2024

En la madrugada de este lunes, Di María sufrió una escalofriante amenaza frente a su domicilio en su ciudad natal, donde suele hospedarse cada vez que visita al país.

Frente a esta situación, el entrenador Lionel Scaloni aseguró que el futbolista será titular este martes con la Selección argentina y consideró que “lo mejor es que juegue”.

Scaloni fue consultado de este episodio durante la conferencia de prensa previa al amistoso con Costa Rica. “Hablé con él y va a jugar, va a ser titular, en cuanto a eso no cambió nada”, aclaró. “Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite”, subrayó el entrenador, también oriundo de la provincia de Santa Fe.

La amenaza a la familia Di María

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", reza el escalofriante escrito en un pedazo de nylon negro, que fue arrojado por un auto sospechoso acompañado por cuatro balazos, dirigido directamente hacia el padre del Fideo.