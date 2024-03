El Gobierno anunció que cambiará el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner | LosPrimerosTv

El vocero de la presidencia, Manuel Adorni, anunció la medida en conferencia de prensa. No se confirmó el nuevo nombre.

martes 26 de marzo de 2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno cambiará el nombre del actual Centro Cultural Néstor Kirchner ubicado en el centro porteño. Ahora, el edificio emplazado ya no portará el nombre del expresidente que gobernó entre 2003 y 2007, fallecido en 2010.

Así lo informó Adorni en conferencia de prensa: "Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner. Dejará de llamarse como tal y, efectivamente, se le dará paso a un nuevo nombre".

Respecto al nombre elegido como reemplazo, el Gobierno aún no lo definió, aunque el vocero ya llamó al espacio cultural como "ex CCK". "La decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal, no tenemos todavía definido el nombre, cuando lo tengamos se los vamos a comunicar", dijo el vocero.

El edificio fue inaugurado en el 2015 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, viuda del expresidente cuyo nombre porta el centro cultural, el CCK también tiene una amplia cúpula de cristal en el piso más alto, donde se realizan eventos musicales con la impresionante vista de la ciudad de fondo.