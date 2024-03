Ingenios y la FOTIA acuerdan anticipo salarial para obreros fabriles del azúcar | LosPrimerosTv

Esto fue lo que analizaron hoy en Casa de Gobierno el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y el secretario general de la Fotia, Roberto Palina.

martes 26 de marzo de 2024

Los ingenios azucareros de Tucumán alcanzaron un acuerdo con la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA) por el cual pagarán un anticipo a cuenta a los obreros fabriles que se desempeñan en la reparación y aprestamiento de las fábricas para el inicio de la actividad industrial.

Esto fue lo que analizaron hoy en Casa de Gobierno el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y el secretario general de la FOTIA, Roberto Palina, quienes destacaron que el acuerdo que fue posible gracias a la participación del Gobierno de Tucumán que, por instrucción del titular del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, se pudo intermediar entre los sectores gremial y empresario a fin de alcanzar una solución en beneficio de los trabajadores, de la industria madre de la economía tucumana y de la provincia.

Amado expresó: “en nombre del Gobierno de la Provincia y del gobernador, Osvaldo Jaldo, nos hemos reunido con el secretario general de FOTIA, Roberto Palina. Felizmente hemos podido trabajar en forma conjunta como nos pide siempre el gobernador en favor del sector privado, en este caso de la industria azucarera”.

“El gremio había solicitado una ayuda a todos los ingenios anticipándose a lo que va a ser la paritaria del sector azucarero en mayo que otorguen un anticipo a todos los ingenios, algunos lo han hecho ya efectivo y otros lo van a hacer a partir de la primera semana de abril, por lo tanto todos los ingenios están en condiciones de continuar las reparaciones para poder empezar una zafra que sea importante, que le sirva a la provincia, que le sirva a los trabajadores y al Gobierno por supuesto también porque tiene que ver con la paz social de todos los sectores”, comentó Amado.

El ministro además dijo que esto “ya lo hicimos anteriormente participando con el gobernador de las paritarias del sector citrícola, en este momento acompañando para que no haya conflicto de ningún tipo en ninguna fábrica azucarera y eso es lo que hemos hecho a través del secretario general de la FOTIA, Roberto Palina, que ha puesto toda la predisposición, también reconocer el esfuerzo que hacen los industriales porque el momento es difícil para todos” y amplió: “más allá de que están al día con todos los cumplimientos salariales, otorgar un préstamo a cuenta de paritaria en estos días es importante porque reconocen que el salario a veces no alcanza debido a esa alta inflación que no depende de nosotros, de la provincia, ni de un gremio, ni de los trabajadores, depende de la economía o de la política económica a nivel nacional que ojalá que con el tiempo eso vaya disminuyendo y eso va a poner en valor el salario de los trabajadores. Felizmente estamos a pocos días del inicio de la zafra azucarera que eso da un movimiento económico importante a la provincia, por eso desde el gobierno somos garante de que todas las fábricas estén trabajando como tiene que ser, con paz social en las calles y en las fábricas”.

Palina explicó: “Nosotros habíamos pedido un anticipo a cuenta porque nosotros la paritaria la hacemos todos los años en el mes de mayo y, como han quedado un poco desfasados los salarios, entonces todos los ingenios han otorgado un préstamo hasta que el próximo acuerdo salarial”.

De esta manera, los obreros que se desempeñan en las fábricas, pueden llevar adelante las reparaciones para iniciar la primera quincena de mayo la actividad fabril.