Sin bancos durante el fin de semana XXL: qué operaciones podrán hacerse | LosPrimerosTv

No habrá actividad bancaria durante los días jueves 28, viernes 29 de marzo, lunes 1 y martes 2 de abril. El 30 y 31 caen sábado y domingo. Como todo fin de semana largo, los cajeros generalmente se quedan sin efectivo

miércoles 27 de marzo de 2024

No habrá bancos durante seis días por el fin de semana largo

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 6 días consecutivos por los feriados nacionales de Semana Santa, el feriado puente y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Aunque el Jueves 28 no es considerado un feriado oficial (día no laborable), no habrá actividad bancaria en ninguna localidad del país, lo que podría generar inconvenientes para quienes necesiten realizar operaciones presenciales.

Los bancos no operarán durante los días jueves 28, viernes 29 de marzo, lunes 1 y martes 2 de abril.

También estarán suspendidas la toma de rescates y suscripciones de todos los Fondos Comunes de Inversión durante esas fechas, y no habrá operaciones de mercado debido a la falta de clearing bancario.

El último día hábil para los bancos de marzo será el miércoles 27, y las actividades bancarias se retomarán el miércoles 3 de abril en horarios habituales.

Durante este período, los servicios de cajeros automáticos, homebanking y sistemas de pagos digitales seguirán operativos. Las tarjetas de débito y crédito funcionarán con normalidad, permitiendo realizar pagos y transferencias.

¿Cuándo es Semana Santa 2024?

La fiesta comienza este Jueves Santo, considerado día no laborable y asueto para el sector público. En el sector privado queda a cargo del empleador decidir si se trabaja o no, por lo que aquellos que trabajen recibirán la remuneración habitual (sin pago extra).

Ya el viernes 29 rige feriado nacional: no habrá actividad escolar, ni funcionará la administración pública o el sector privado. Es por eso que en este caso sí aplica el pago doble por jornada laboral, según lo establecido por la Ley de Contrato de Trabajo.

Para llegar al feriado XXL, se suman el fin de semana del sábado 30 y domingo 31, el feriado puente con fines turísticos para el 1 de abril, y el feriado nacional del 2 de abril, declarado Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

¿Por qué son feriado el 1 y el 2 de abril?

Este martes 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 42 años del desembarco de las Fuerzas Armadas argentinas en el archipiélago ocupado por los británicos. A su vez, el lunes 1 de abril se suma como feriado con fines turísticos.

La fecha no solo rinde homenaje a los veteranos, caídos y sus familiares en el conflicto bélico por el control de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sino que reivindica el reclamo por el ejercicio de la plena soberanía argentina sobre el territorio.

Cabe destacar que durante la guerra de Malvinas murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles de las islas. El conflicto se inició tras el desembarco de las tropas el 2 de abril de 1982 y culminó 74 días más tarde, el 14 de junio.

¿Cuándo es el próximo feriado después del fin de semana largo de 6 días?

El feriado inamovible más cercano es el miércoles 1° de mayo, Día del Trabajo. Le siguen, en orden: el sábado 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo; jueves 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano; martes 9 de julio, Día de la Independencia; domingo 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María, y miércoles 25 de diciembre, Navidad.

Se suman los viernes 21 de junio y 11 de octubre, como feriados con fines turísticos. Además, se encuentran la siguientes jornadas “trasladables”: