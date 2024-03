Advierten que "se ve ausentismo" en las escuelas por los casos de dengue | LosPrimerosTv

En las instituciones están pidiendo a los padres que envíen a sus hijos con repelente ya aplicado. El brote de dengue suma casi 15.000 contagios en la provincia

miércoles 27 de marzo de 2024

Imagen Ilustrativa

Según el Ministerio de Salud, en Tucumán continúan subiendo los casos de dengue y la situación es cada vez más alarmante. La epidemia suma en la provincia 14.800 contagios, de acuerdo a las cifras que difundió ayer el Ministerio de Salud. En la última semana, se notificaron casi 5.000 nuevas infecciones, lo que significa un 30%.

“La curva de casos continúa en ascenso. Así que llamamos a la población a tomar medidas en cuanto a los recipientes que puedan acumular agua para que podamos evitar la proliferación de criaderos de mosquitos”, resaltó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz. Además, informó que reforzaron los recursos humanos y los insumos en todas las guardias.

En este contexto, sucede que en muchas escuelas se multiplican, entre los alumnos, los contagios de la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti. Es que el dengue se ha convertido en la principal causa de ausentismo escolar.

En algunos establecimientos educativos de la capital, en Yerba Buena, en El Manantial, en Banda del Río Salí, en Aguilares y en Concepción, muchos alumnos o sus padres están sufriendo por la patología.

Es por eso que las autoridades de muchas instituciones solicitan a las familias que envíen a sus hijos con repelente puesto antes de ingresar a las aulas. Hay instituciones en las que colocan espirales durante los recreos para prevenir la picadura de mosquitos.

En la escuela N 49 Juan Bautista Alberdi, en Martín Berho al 400, la directora, Carolina Rosemberg, cuenta que hay ausentismo escolar por varios casos de dengue y que incluso hay una alumna internada en estado de gravedad. “Les pedimos que vengan a clases con repelente y, además, les enseñamos la importancia de no tener recipientes con agua en las casas. Es una tarea muy difícil dentro del contexto actual que estamos viviendo”, explica la docente.

Desde enero, ya hicieron tres fumigaciones en la institución para tratar de disminuir la cantidad de mosquitos Aedes aegypti. “Pero ese tipo de bichito es difícil de controlar; también tratamos de mantener los pastos cortos aunque el clima no ayuda”, remarca.

Paola Décima, docente en la escuela Alicia Moreau de Justo, se desempeña en la primaria y en la secundaria. “Esta semana, en la primaria hubo un alto porcentaje de alumnos ausentes; la mayoría por cuadros sospechosos de dengue”, explica.

“Como docentes trabajamos el tema y remarcamos los cuidados que deben tener, les pedimos a los alumnos que traigan el repelente, especialmente los días que tienen educación física porque en ese momento están al aire libre. Dentro de las aulas tratamos de que no haya tantos elementos donde se pueden juntar bichitos”, detalla. “Algunas compañeras optaron por llevar espirales para poner en las aulas porque hubo alumnas que asistieron la semana pasada y se retiraron con síntomas de dengue. En un principio nos pareció una idea loca, pero hoy pensamos que no queda otra porque no tenemos con muchas opciones”, reconoce.

“En el edificio sí se realizó el descacharreo correspondiente y se trata de mantener limpio todos los espacios. Además, se busca evitar que se acumule mucha agua, sobre todo después de la lluvias”, agrega.

Según detalla María, docente de la escuela Miguel Lillo, en el barrio El Bosque, en la zona hubo muchos casos y eso afectó a los alumnos del establecimiento, a las familias e incluso a las maestras. “En estos días, por ejemplo, tres mamás de mi grado me avisaron que estaban ellas con dengue y los hijos también”, relata.

Admite que en la escuela se toman medidas de prevención, pero nunca son suficientes. “Les pedimos a los chicos que traigan repelente, pero con la situación económica no es tan fácil. Yo pagué la semana pasada casi 7.000 un aerosol. Es imposible para una familia numerosa”, reflexiona.

También comenta que el viernes pasado hizo un taller con los alumnos. “Los chicos están al tanto de las medidas de prevención, calculo que las familias también; el tema es si pueden llevarlas adelante. También cuando se hace el arriamiento de la bandera se habla con los alumnos sobre la importancia no ir a la escuela si están enfermos”, puntualiza.

Antonio Antúnez, de la Asociación Provincial de Docentes Tucumanos, confirmó que hay mucha preocupación, especialmente entre maestros y profesores de la zona periférica de San Miguel de Tucumán y en el sur provincial. Según contó, hubo casos de educadores que se contagiaron. “Constantemente están informando la situación en sus aulas. A mí me pasó, por ejemplo, que en estos días tengo cinco alumnos ausentes por dengue”, remarca.