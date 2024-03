Jaldo: “no estoy con los que ponen palos en la rueda o tiran del mantel” | LosPrimerosTv

El gobernador de Tucumán explicó la relación de la provincia con Nación y apuntó contra las posiciones de algunos mandatarios provinciales y dirigentes a nivel nacional.

miércoles 27 de marzo de 2024

El gobernador Osvaldo Jaldo dejó algunos conceptos sobre la situación económica y financiera que atraviesa Tucumán y justificó el diálogo que mantiene con el Gobierno Nacional: “los gobernadores estamos trabajando con mirada regional. No hay provincia que salga adelante sin un gobierno nacional al que le vaya bien. Los tiempos corren y la gente pide soluciones”

“Veo de manera muy positiva el diálogo entre algunas provincias y Nación. Hay gobernadores en posiciones muy cerradas y tienen que saber que no van a funcionar si no dialogan con el gobierno nacional. Cuando tomo decisiones, no lo hago por Osvaldo Jaldo, lo hago por un millón novecientos mil tucumanos. Jamás voy a llevar a Tucumán a un enfrentamiento con Nación”, declaró el mandatario tucumano.

En un fuerte mensaje a respecto a las posturas de distintos gobernadores, Jaldo apuntó: “tenemos que convivir tres años y siete meses con el gobierno nacional. Yo no estoy con esos que dicen que el gobierno nacional no va a llegar, que ponen palos en la rueda o tiran del mantel. Somos respetuosos de la voluntad de los argentinos, vamos a acompañar para que al gobierno nacional le vaya bien y sobre todo que le vaya bien al millón novecientos mil tucumanos”.

“Necesitamos de un gobierno nacional que nos ayude a equilibrar las finanzas con recursos disponíamos hasta el año pasado. Necesitamos que Nación nos gire el dinero correspondiente para obras y transporte. Necesitamos que nos envíen los recursos que por ley nos corresponden”, sintetizó.

Por último, Jaldo comentó que en la reunión de gobernadores del norte con Nación se tocó la obra pública: “lo que se está evaluando en Nación es dar luz verde a aquellas obras que tengan más de un 70% de avance, sumado a un estudio de aquellas que tienen financiamientos internacionales”. Jaldo descartó una reactivación total de la obra pública por parte de Nación.