Tras quedar libre, los abogados de Sosa pidieron que pueda volver a entrenar en Vélez | LosPrimerosTv

El arquero uruguayo fue liberado tras pagar 50 millones de pesos como causión. Volverá a Buenos Aires y seguirá implicado en la causa

jueves 28 de marzo de 2024

Cómo sigue la causa para Sebastián Sosa implicado en la causa por abuso sexual

Este miércoles, Sebastián Sosa hizo efectivo el pago de los 50 millones de pesos de causión que pidió la Justicia de Tucumán como fianza para su liberación en el caso de abuso sexual junto con otros tres futbolistas de Vélez. El arquero uruguayo aseguró que es inocente, pero su futuro deportivo no es tan sencillo.

Los abogados del jugador se mostraron contentos con esta resolución y esperan que se reintegre a los entrenamientos con Vélez en los próximos días. Sin embargo, desde el club de Liniers le informaron a Todo Noticias que el contrato del futbolista sigue suspendido.

“Los cuatro contratos de los jugadores de Vélez están suspendidos. La intención de Sebastián Sosa es reintegrarse a los entrenamientos. Se van a poner en contacto con el departamento de legales de Vélez Sarsfield para hacer el descargo correspondiente y decirles que su representado está en condiciones de reanudar los entrenamientos. Veremos cuál es la respuesta del club”, afirmó el periodista Nicolás Singer.

Esta situación quedará en manos de lo que diga el convenio colectivo de trabajo de Futbolistas Agremiados y allí se sabrá una decisión final, más allá de las posturas de las partes.

Qué dijo Sebastián Sosa luego de ser liberado

“Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto”, afirmó Sosa y agregó: “Estoy conforme con la defensa de mi abogado”.

En lo que respecta a la causa, el futbolista nacido en Uruguay prefirió no profundizar: “No quiero entrar en detalles”. Luego repitió lo que había expresado en sus redes sociales cuando se conoció la denuncia de la periodista. “Repudio todo acto de violencia, lo dije desde el primer día y desde el primer momento, me puse en esa postura y es lo que sostengo hasta el día de hoy”, expresó.

A continuación, volvió a mantenerse firme en el relato que le ofreció al juzgado: “Yo me dediqué a compartir un momento con los que estábamos en la habitación, a tomar unos tragos y posterior a eso me dormí cuando entendí que había terminado el momento para mí. Ya tenía sueño, fue un día largo y me pasé gran parte de la noche mandándole mensajes de texto a mi mujer. Yo estaba en una sintonía diferente al resto y no tengo mucho más para decir, en un momento me dormí”.

Al ser consultado por sus compañeros, el arquero fue claro. “Creo en la Justicia, creo en la palabra de mis compañeros y creo en que la verdad tiene que llegar en algún punto. Es lo que queremos todos”, lanzó Sebastián. Además, aseguró que lo dejó tranquilo una declaración de la víctima: “Dice dar fe de que Sosa estaba dormido y ‘quiero decir que Sosa no me tocó, no me hizo nada’, entonces eso por ahí me da tranquilidad por ciertos puntos, porque yo sé muy bien cómo fue mi situación particular”.

Antes de cerrar la entrevista, aseguró que nunca se enteró que el Fortín le suspendiera su contrato profesional: “No sé ni qué pasó, no tengo teléfono ni redes sociales hace días. Entregamos voluntariamente nuestros teléfonos. Entiendo que es una decisión que tomó el club lógicamente hasta tanto la Justicia muestre la realidad y las cosas como son”.

Vale recordar que en el expediente figura la siguiente declaración por parte del guardameta. “Yo estaba en otra onda, en otro ambiente. Era el que ponía la música, mientras tanto me hablaba con mi señora que estaba en un cumpleaños. No me parece tener que estar viviendo esto solo por hacerle una invitación a una persona a que venga a tomar algo”, describió Sosa a la jueza.