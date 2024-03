Jugadores de Chaco For Ever llegan a Tucumán bajo protesta | LosPrimerosTv

Emitieron un comunicado reclamando la falta del pago de los salarios en los últimos dos meses. El plantel designado viaja a Tucumán sin la indumentaria del club.

viernes 29 de marzo de 2024

El plantel profesional de Chaco For Ever, junto a su cuerpo técnico, ha emitido un comunicado denunciando la falta de pago de salarios durante los últimos dos meses. Expresaron su preocupación por la situación financiera que están enfrentando, indicando que no han recibido sus sueldos ni los bonos acordados, ya sean grupales o personales, desde hace casi dos meses.

Ante esta situación, el plantel ha decidido tomar medidas de protesta y reclamo. En el próximo encuentro frente a San Martín, los jugadores concurrirán al viaje y al encuentro con vestimenta civil , en lugar de la indumentaria del club como es habitual. Esta acción busca visibilizar su situación y exigir una pronta solución por parte de las autoridades del club.

Los jugadores instan a las autoridades del club a tomar cartas en el asunto y resolver esta situación a la brevedad, para garantizar el bienestar y la estabilidad laboral del plantel.