Los gobernadores reprochan a Javier Milei por el recorte de fondos | LosPrimerosTv

En varias gobernaciones -que ya reclaman por la vía judicial las actualizaciones de esos montos- hubo alarma después de que el Gobierno eliminara en el DNU 280/24 publicado el jueves en el Boletín Oficial los artículos 92, 93 y 94 de la Ley de Presupuesto 2023, que quedó prorrogado, y que aseguraban las transferencias mensuales para los distritos mencionados. En el mismo decreto, el Gobierno oficializó la eliminación del fondo compensador al transporte y del fondo de incentivo docente.

“ Las partidas están, se reasignaron a temas de partidas provinciales . Hay dos problemas históricos, el stock de la deuda que no es responsabilidad de este gobierno. Son deudas contraídas hace muchos años, de un monto difícil de clarificar porque hay auditorias pendientes”, señaló el ministro del Interior Guillermo Francos por la mañana en declaraciones a Mitre.

Por la tarde, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la Casa Rosada desmintió que las partidas hubieran sido eliminadas y prometió reactivar las transferencias una vez que el organismo previsional culmine su auditoría. “El crédito presupuestario contemplado en la Ley de Presupuesto para las transferencias a las cajas previsionales provinciales de la ANSES no ha sido eliminado . Esa información es falsa. Una vez culminado el proceso de auditoría que se está llevando a cabo a través de la ANSES, el Estado Nacional cumplirá en abonar los montos que correspondan a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación”, señala el comunicado.

“Lo que está por ley no se va a dejar de reconocer, sólo que para pagarlo tiene que estar claro qué es lo que se paga . Hay otras partidas. Lo único que está en discusión, y que siempre estuvo en discusión, es cuáles son los montos a transferir que es lo difícil”, enfatizó Francos.

La Oficina del Presidente responsabilizó a los medios por la difusión de la información, aunque fueron los propios mandatarios provinciales en on y en off the record quienes expusieron su malestar con la medida inconsulta. El santafesino Maximiliano Pullaro y el cordobés Martín Llaryora eran dos de los dirigentes más molestos, que dejaron trascender que estarían dispuestos a accionar en el fuero federal o en la Corte Suprema. “Mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley”, señaló el secretario previsional de Santa Fe, Jorge Boasso, que este sábado prefirió el silencio.