Habrá un aumento del 25% para el Poder Judicial en Tucumán | LosPrimerosTv

La Corte emitió una acordada para todos los empleados judiciales, que cobrarán marzo con aumento y recibirán un retroactivo del mes anterior

domingo 31 de marzo de 2024

Aumentan un 25% los sueldos del Poder Judicial

La Corte Suprema de Justicia determinó mediante una acordada un incremento del 25% para todos los empleados. El acuerdo tiene, además, una virtud única que ningún otro sector del Estado pudo alcanzar: es retroactivo a febrero. Es el primer incremento del año, ya que el último que se había acordado fue en octubre del año pasado.

Según se especifica en la acordada 153/2024 y alcanza a Magistrados, funcionarios, funcionarios de Ley y empleados de todas las jurisdicciones.De esta forma, los empleados judiciales cobrarán del mes en curso 8% más y 17% correspondiente al reajuste del mes anterior.

Según publicó La Gaceta, la Ley Nº 9.735 en su artículo 19 dispone:‘Las autorizaciones para gastar aprobadas por el Presupuesto General de la provincia en las partidas específicas a las que se imputan los gastos en personal de los tres poderes del Estado, tengan o no carácter remunerativo, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, serán distribuidas analíticamente por sus autoridades naturales. Dicha distribución analítica consignará las remuneraciones por concepto mensual y costo anual que le corresponde a su personal, quedando prohibido el pago de conceptos no incluidos en la misma. Abarca a la totalidad de la planta del sector público provincial establecido en el art. 7 inc. a de la Ley 6970 y los Entes autárquicos. El funcionario que autorice o disponga el pago de cualquier retribución contraviniendo lo dispuesto precedentemente, incurrirá en responsabilidad personal. La modificación de algunas de las remuneraciones dispuestas, quedará suspendida a la aprobación de la distribución presupuestaria analítica mencionada en este artículo, sin cuyo dictado carece de eficacia’”.

Y agregaron: “Que los actos de administración, disposición e imputación de los créditos presupuestarios aprobados por Presupuesto General de la provincia, son adoptados en el Poder Judicial mediante acuerdos de esta Excelentísima Corte, en uso de las facultades que le son propias, y entiende que las pautas salariales deben aplicarse conforme a las características propias del esquema judicial y las competencias y funciones atribuidas por la normativa vigente, para lo cual gestionó la provisión de créditos presupuestarios suficientes”. Que “de acuerdo a ello, se fijan las asignaciones que en concepto de sueldo básico le corresponden a las distintas categorías de cargos del personal de su jurisdicción - Magistrados – Funcionarios – Funcionarios de Ley y Empleados, los que quedan establecidos en las sumas indicadas en estos actuados”, dijeron. Y determinaron que “contando con créditos presupuestarios suficientes provistos por Ley Nº 9735 de Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2024 y lo estipulado en el Art. 2º de la Ley Nº 6930 del año 1999, el Poder Judicial dispondrá de la totalidad de la cuota parte de la partida personal correspondiente a cada mes de liquidación”. Por ello acordaron: “modificar los sueldos básicos del Personal de la Jurisdicción Justicia conforme lo establecido en estos actuados, a partir del 1 de febrero de 2024. Los importes determinados por retroactivo, serán abonados en planilla adicional en el mes de marzo de 2024, en los términos considerados”.

Según dijeron las fuentes consultadas, el aumento va en coincidencia con los que recibieron tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero así y todo está muy por debajo de lo que están cobrando, por ejemplo, en la Justicia Federal o incluso en otras jurisdicciones como Capital Federal, Córdoba, Mendoza, e incluso Salta y Jujuy.

Para tener un parámetro con respecto a otros poderes, a fines de febrero el gobernador Osvaldo Jaldo suscribió un acuerdo con los gremios estatales que consistía en una suma fija de $170.000 más 12% al sueldo básico. De este modo, según dijo, ningún empleado cobrará menos de $ 402.000.