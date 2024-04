Milei y Villarruel encabezarán un acto por el 42º aniversario de la Guerra de Malvinas | LosPrimerosTv

Será en el Cenotafio de los Caídos de la Ciudad de Buenos Aires. Habrá actividad en Casa Rosada y una misa en la Catedral. La vicepresidenta armó agenda extra en el Senado

martes 02 de abril de 2024

Victoria Villarruel y Javier Milei

Javier Milei y Victoria Villarruel encabezarán el acto de este martes que realizará el Gobierno libertario por el 42º aniversario de la Guerra de Malvinas. Será desde las 10 en el Cenotafio de los Caídos en Malvinas, ubicado en Av. Santa Fe y Maipú de la Ciudad de Buenos Aires, frente a las 25 placas de granito negro que llevan grabados los nombres de los 649 soldados que perdieron la vida en el conflicto.

La actividad principal que compartirán en el Presidente y la titular del Senado será la primera de una jornada que cargada de movimientos en relación con el tema. Por caso, desde las 15 habrá un segundo acto en la Casa Rosada cuyos detalles, como es habitual, se mantenían bajo reserva. En tanto, a las 17 se realizará una misa en la Catedral de Buenos Aires.

Milei estará en el Cenotafio y, en principio, no se espera su presencia por la tarde en Casa Rosada, donde estarán otros funcionarios del Gabinete nacional, como el ministro de Defensa, el radical Luis Petri. En tanto, Villarruel confirmó su presencia en la misa y desplegó una agenda nutrida en el Senado para conmemorar un nuevo aniversario del inicio de la guerra que comienza hoy y finalizará el lunes próximo.

En la Cámara alta, el primer homenaje de Villarruel tendrá lugar el miércoles con la ceremonia de entrega de Diplomas de Honor del Senado de la Nación a Veteranos de la Guerra de Malvinas, a la Comisión Nacional de ex combatientes de Malvinas y a la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Comenzará a partir de las 16 y tendrá lugar en el Salón Azul.

Por otra parte, el jueves será la presentación del libro “El altar y la guerra. Los capellanes de la Gesta de Malvinas”, del profesor Sebastián Sánchez; y la inauguración de la muestra de arte “La guerra de Malvinas desde el aire”, del pintor Carlos García. El punto de encuentro será el Salón de las Provincias, desde las 18.

Un día después y, a la misma hora, el trovador santafesino Carlos Longoni estará a cargo del recital denominado “Historias de amor y bravura de Gesta de Malvinas”, en el Salón Arturo Illia. El último acto se concretará durante la tarde del lunes 8 con la presentación “El transporte Ara ´Islas de los Estados’ durante el conflicto del Atlántico Sur”, del Capitán Alois Payarola.

En el marco de la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, los balcones del Palacio Legislativo están iluminados de azul desde la noche de este lunes y hasta el miércoles, inclusive.

Tanto en el oficialismo como en la oposición hay expectativa sobre los discursos y las formas que utilizará el Gobierno en las próximas horas. Desde que se inició la gestión libertaria, hubo varios revuelos por la polémica postura sobre la soberanía sobre las islas que expresó la canciller, Diana Mondino y un cruce protagonizado por Villarruel en el Senado, ante un reproche de una legisladora fueguina del cristinismo.

Para la vicepresidenta, la causa Malvinas es trascendental en su vida como hija del ex teniente coronel Eduardo Villarruel. De hecho, se lo recordó durante el debate del año pasado como entonces candidata frente al ex postulante del kirchnerismo Agustín Rossi.

No fue la única ocasión. En la Cámara alta también tuvo que responderle a la cristinista fueguina María Eugenia Duré. “Le voy a pedir que cuando se refiera a la Causa Malvinas, tenga el respeto de no usarla para politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña”, le espetó en febrero último, en pleno recinto.