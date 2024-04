Quién es la tucumana que se puso de novia con Cristian Castro | LosPrimerosTv

El cantante volvió a blanquear una relación amorosa, a pocas semanas de separarse de su último amor, la cordobesa Mariela Sánchez con quien salió dos meses

martes 02 de abril de 2024

Cristian Castro presentó a su nueva novia

Cristian Castro volvió a ser noticia. Esta vez, a solo unas pocas semanas de anunciar su escandalosa separación de su última novia, el cantante mexicano volvió a blanquear una relación. “Mi novia hermosa”, escribió sobre una foto en la que se puede ver abrazado de una mujer rubia, ambos vestidos en tonos claros y él luciendo una boina. Pronto entonces, todos los ojos se posaron sobre su nueva conquista y en saber quién es la persona que lo acompaña en este momento de su vida.

Fue un verano movido para el hijo de Verónica Castro, que comenzó el año revelando estar enamorado de Mariela Sánchez, una cordobesa con la que hablaba por Instagram y que finalmente pudo conocer por aquellos días. En aquel viaje a las sierras, el flechazo fue inmediato y la convivencia con la mujer que se dedica al ambiente inmobiliario un hecho. Incluso juntos viajaron a México, sin embargo no todo salió como estaba estipulado.

“Cristian tiene un problema emocional, necesita ayuda”, dijo la empresaria a la prensa. “Él tuvo una crisis emocional que aparentemente le ocurre cada tanto frente a algunas situaciones. Estaba con mi celular y ve un video viejo, que editan los celulares como “Recuerdos” y se me ve a mí con un amigo, que inclusive ha salido con amigas mías. Cuando lo vio, empezó con un shock de celos. Por eso yo decidí irme, él tiene un tema de celos, no es mala persona, para nada. Tal vez se autoboicotea, no lo tengo claro", explicó Mariela, quien apenas advirtió esas situaciones que no le gustaron, se tomó un avión, volvió a su casa y prefirió no hablar más del tema, bajar el perfil y dedicarse a sus negocios en las sierras cordobesas.

En medio de la ruptura, también se filtraron unos audios que el intérprete de “Azul” le envió a otras mujeres. Ángel de Brito relató que la estrategia de conquista del cantante es enviar “siempre los mismos audios a distintas chicas, en distintas etapas de su vida”. Acto seguido, reprodujo en vivo los audios que salieron a la luz con la voz de Cristian Castro. “Qué hermosa que sos, mi amor. Qué guapa cara que tienes. Tan jovencita... ¿qué tenés, 24 o 25?”, se escucha decir al cantante mexicano.

En otros fragmentos, se puede escuchar la voz del cantante mexicano en frases como: “Conozcámonos, que es lo que más quiero en la vida”; “Mi amor, qué bien te ves en la Torre Eiffel; me hubiese gustado estar ahí con vos” o: “Quiero tu lengua, quiero sentir la saliva”.

Al parecer, el modus operandi del artista es siempre el mismo: contactar a las mujeres que le gustan a través de mensajes, luego enviarles algún audio para demostrar que es él y por último invitarlas a salir, incluso en algunas ocasiones invitarlas a ir de viaje a diferentes destinos del mundo. “Era recurrente el tema de invitarlas al show, recurrente el tema de los viajes a Japón, a París, etc.”, aseguró De Brito, al revelar los audios subidos de tono que le enviaron algunas de estas mujeres que el cantante intentaba conquistar. Lo único cierto hasta el momento es que las argentinas parecieran estar haciendo estragos con el corazón del mexicano.