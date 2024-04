Cuáles son los feriados en abril y cuándo será el próximo fin de semana largo | LosPrimerosTv

Conocé cuáles son los días que no se trabajan este mes y lo que se viene para el resto del año

martes 02 de abril de 2024

Cuáles son los feriados en abril y cuándo cae el próximo fin de semana largo de 2024 (Foto: Ilustrativa)

El único feriado de abril fue este lunes 1 y martes 2, correspondientes al feriado puente estipulado en el calendario nacional de este año y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Este martes 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 42 años del desembarco de las Fuerzas Armadas argentinas en el archipiélago ocupado por los británicos. A su vez, el lunes 1 de abril se suma como feriado con fines turísticos.

La fecha no solo rinde homenaje a los veteranos, caídos y sus familiares en el conflicto bélico por el control de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, sino que reivindica el reclamo por el ejercicio de la plena soberanía argentina sobre el territorio.

Cabe destacar que durante la guerra de Malvinas murieron 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles de las islas. El conflicto se inició tras el desembarco de las tropas el 2 de abril de 1982 y culminó 74 días más tarde, el 14 de junio.

Cuáles son los feriados en abril y cuándo cae el próximo fin de semana largo de 2024

Por otro lado, el próximo fin de semana largo será recién desde el 15 de junio al 17 de ese mes, lo que incluye sábado, domingo y lunes de descanso, debido al Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

Cuáles cuáles son los próximos fines de semana largos de 2024

Desde el 15 de junio al 17 de junio: 3 días de descanso .

. Desde el 20 de junio al 23 de junio: 4 días de descanso.

Desde el 11 de octubre al 14 de octubre: 4 días de descanso .

. Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: 3 días de descanso.

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable, regulado por la Ley 20.744 o de Contrato de Trabajo (LCT) y la Ley 27.399 es que durante un feriado nacional durante estas jornadas se aplican las normas del descanso dominical. Es decir, si un empleado desempeña tareas laborales durante la jornada, tiene derecho a recibir el doble de su salario habitual.

Por otra parte, con respecto a los días no laborables, según la LCT, es el empleador quien define si el trabajador debe cumplir tareas o no. En caso de definir que su empleado debe trabajar, este recibirá su salario normal, sin el adicional que se cobra en los días feriados.

Cabe señalar que para la administración pública, la aplicación del día no laborable es obligatoria, mientras que para el sector privado es optativo. Esto significa que, a excepción del sector de bancos, seguros y actividades afines que pueden tener su propia reglamentación, las dependencias estatales no estarán abiertas durante los días no laborables.

