Misterio en La Ciudadela: ¿por qué no estuvieron las barras durante el partido de San Martín? | LosPrimerosTv

Misterio en La Ciudadela: ¿por qué no estuvieron las barras durante el partido de San Martín?

El Santo se impuso anoche ante Chaco For Ever y escaló hasta la cima. Sin embargo un detalle en las tribunas no pasó desapercibido para propios y extraños.

martes 02 de abril de 2024

Anoche, en Ciudadela durante el partido de San Martín, los hinchas se encontraron con una situación inusual: la ausencia de las barras bravas que suelen ser protagonistas en el estadio. En un panorama poco común, las banderas típicas de La Gloriosa Brava, de La Banda del Camión y de Los Pibes del Ritmo no estaban colgadas, tampoco se escuchaba la percusión característica. La pregunta que todos se hacían era: "¿Qué pasó?" La popular de la calle Bolívar mostró un extraño vacío en el medio de la tribuna, donde normalmente se ubica la barra de San Martín. Las respuestas siguen siendo un misterio, ya que nadie parece estar al tanto de lo sucedido. Esta no es la primera vez que ocurre una situación así en el estadio. En agosto de 2018, durante el regreso de San Martín al fútbol de Primera, la barra también estuvo ausente en las tribunas. En aquella ocasión, el conflicto entre la barra y la dirigencia dirigida por Roberto Sagra era evidente, principalmente por disputas relacionadas con el reparto de entradas, una fuente importante de ingresos para las facciones. Sin embargo, dos semanas después de aquel incidente, los violentos regresaron a la tribuna y todo volvió a la "normalidad". Aunque la ausencia de las barras sigue siendo un enigma para los hichas del Santo, quienes continúan especulando sobre las posibles razones detrás de este inusual suceso.