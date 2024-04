Tarifa de gas: las claves para entender los nuevos aumentos | LosPrimerosTv

De esta manera, desde mayo las tarifas se ajustarán mensualmente por el impacto del dólar en el precio del gas, ya que se dispuso “efectuar la conversión a dólar por millón de BTU y que el tipo de cambio a ser utilizado para el traslado de los precios de gas a tarifas sea el valor promedio del tipo de cambio vendedor del Banco Nación observado entre los días 1° y 15 del mes inmediato anterior al traslado de los precios”, y por inflación en las remuneraciones a transportistas y distribuidoras. Con este mecanismo de aumento, en la boleta de abril, que se pagará en mayo, los usuarios de altos ingresos (Nivel 1) y los del servicio general que no son residenciales pagarán entre U$S 2,70 y U$S 2,95 por millón de BTU. Mientras que a partir del 1° de mayo, abonarán U$S 4,20 y U$S 4,50 por millón de BTU, dependiendo la zona del país.