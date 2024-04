Marcelo Tinelli le respondió a Tini después de que lo tratara de “Judas” en su última canción | LosPrimerosTv

El conductor rompió el silencio en medio de las repercusiones que tuvo “Ángel”, el reciente hit de la cantante pop

martes 16 de abril de 2024

(Foto: Captura América - Instagram /tinistoessel)

Desde hace unos días el lanzamiento de “Un mechón de pelo”, el nuevo álbum de Tini Stoessel viene dando que hablar por el tono confesional de todas sus canciones. En una en especial, revivió el conflicto que tuvo su padre, Alejandro Stoessel, con Marcelo Tinelli.

Finalmente, en diálogo con el móvil de LAM (América), el presentador televisivo rompió el silencio y habló de su vínculo con la familia Stoessel. Aunque se mostró sorprendido con las declaraciones de artista pop, no escatimó en elogios a su desenvolvimiento profesional.

“Con Alejandro está todo más que bien. Guardo un gran cariño por él. Creo que él no lo sabe, pero en el momento en el que estuvo internado en la Trinidad, fui uno de los que más llamé. Llamé al director y a la directora para saber cómo estaba de salud. Más allá de lo que haya pasado judicialmente y cómo lo puede haber vivido cada familia. De mi parte está todo bien”, aseguró, en LAM.

El conductor se refirió a la amistad que une a la artista con sus hijas. “Con respecto a Tini, yo la admiro como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado y mis hijas la aman. Hasta ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes. Me dijeron ‘por favor, papá ya está, ella necesita hacer un proceso que ella vivió’. Es totalmente entendible”, contó, días después de que Cande Tinelli expresó su malestar con la Triple T.

“Yo no me voy a hacer cargo. Ella lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista. Le deseo lo mejor y a mí eso no me puede enojar. Al contrario. Con todo lo que ha pasado, lo que quiero es que le vaya bien. Es una artista argentina que estamos orgullosos de verla en cualquier lugar del mundo. Siempre le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella”, señaló.

Lejos de la polémica, Tinelli contó por qué no se toma a pecho todo lo que viene ocurriendo con el disco de Tini. “Yo siempre digo que no tienen que tomarse las cosas personalmente. Cuando a uno le dicen algo, tiene que evaluar por qué lo está diciendo el otro, si habita más en esa persona que en uno. No es que uno haga un trabajo psicológico. Es la verdad. Es lo que me pasa”, expresó.

“Si ella tuvo esa necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo de dejar de reconocerle el talento que tiene como artista y sé los problemas que ha pasado porque me los han contado mis hijas que son amigas. Van a comer con ella en España, van a los recitales, al camarín. De mi parte está todo más que bien, lo que no quiere decir que del otro lado puede llegar a haber afectado algunas cosas”, detalló, sobre el vínculo de gran cercanía que tienen Micaela y Cande Tinelli.

“Para personas que son tan capaces como Tini, tampoco hay que decir ‘ahora lo venís a decir’. Sí, le salió” “Hace bien que te la piquen y por ahí uno no piensa de la misma manera. Mi relación con Alejandro, de mi parte, está bien y ojalá de su parte sea lo mismo”, afirmó. “Con Alejandro nos hemos visto, nos hemos dado un abrazo. Hemos hablado por teléfono, justamente por cosas del programa y yo he hablado perfectamente con él. A Tini la conozco de chiquita, venía a mi programa con Mariana”, recordó.

“¿Qué te pasa a vos cuando ella da entender que vos le cerrabas las puertas y que gracias a Violetta ella pudo salir?”, indagó el cronista del ciclo de Ángel de Brito. “La gente que me conoce sabe que no soy así, pero ella pudo haber sentido eso. Después el medio acciona como tenga que accionar, pero yo no manejo todo el medio”, enfatizó.

También el director de contenidos de América dio detalles de la relación de amistad que mantiene con Rodrigo de Paul. “Estuvimos comiendo con todos mis hijos, fuimos a la cancha. Yo lo amo y lo admiro profundamente. Nos comunicamos con Leo Messi, que estaba por jugar un partido en México. Quedamos en vernos en la Copa América, fuimos a comer con el Cholo Simeone”, contó, mientras aseguraba que la participación de Cami Homs en el Bailando no afectó su trato. “No me dijo nada. Yo siempre traté de cuidarlo a Rodri. Es mi amigo de hace muchos años, lo quiero. Tal vez pudo haber una molestia que yo no detecté, pero nada”, concluyó.