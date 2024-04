El ministro de Salud aseguró que la implementación de la vacuna es "una decisión acertada y oportuna" | LosPrimerosTv

El Dr. Luis Medina Ruiz expuso que la vacuna contra el dengue es una herramienta más y que "es una excelente noticia" que se vaya a comenzar a colocar en la provincia. Reafirmó que "es muy importante lo que hacemos cada uno de nosotros".

martes 16 de abril de 2024

En el día de ayer el gobernador de la provincia anunció la puesta en marcha de una campaña para vacunar contra el dengue al personal esencial. La provincia comprará 100000 dosis de la vacuna Qdenga y Jaldo declaró que se colocará de forma voluntaria, “si hay gente por decisión propia no quiere vacunarse, la vamos a respetar porque no es obligatoria al no estar en el calendario de vacunación pero que todos sepan el gran esfuerzo que está realizando el gobierno de Tucumán”.

El Ministro de Salud dialogó con Los Primeros sobre la situación del dengue en Tucumán. Explicó que analizando el tema y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, el Gobierno provincial tomó la decisión de delinear una estrategia de vacunación contra el dengue para su población.

Festejó la decisión del gobernador de "hacer esta compra, que es la más grande del país". La vacunación estará destinada para todos aquellos que trabajan en servicios esenciales, que incluye a la salud, a la policía y a los docentes. Así también se buscará vacunar al rango etario de 20 a 40 años que está siendo el más afcetado por la enfermedad.

"Todos trabajando juntos es la mejor manera para beneficiar a la población"

Medina Ruiz sostuvo que "la vacuna es una herramienta, pero no tenemos que descuidar todo lo demás, el resto de las acciones que tenemos que hacer". El Ministro destacó lo valioso del descacharreo, del trabajo que cada uno hace en su hogar y el esfuerzo conjunto.

"Sería muy importante que todos nos pongamos de acuerdo en el mismo momento para erradicar cualquier recipiente que tenga agua, o que pueda contener agua si de pronto hay una nueva lluvia".

En la entrevista el Ministro explicó todos los detalles de cómo se va a implementar las dos dosis de la vacuna. Mirá el video y conocé toda la información.