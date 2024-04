¡Hay Superclásico! Así quedaron los cruces de cuartos de la Copa de la Liga | LosPrimerosTv

Después de que este lunes se hayan conocido los primeros cuatro equipos clasificados desde la zona A, en la jornada de hoy hubo otra definición apasionante en la zona B. Y ya quedaron confirmados los cruces de cuartos en la Copa de la Liga.

En la zona A, River, Argentinos, Barracas y Vélez se metieron en la próxima instancia, tanto Independiente como Talleres quedaron en las puertas tras empatar 2-2 en Avellaneda.

En tanto, en la zona B, que ya tenía la clasificación asegurada de Godoy Cruz como primero, restaba saber las tres plazas restantes. Defensa y Justicia, Estudiantes y Boca avanzaron mientras que Lanús, Newell's y Defensa y Justicia no pudieron acceder por muy poco.

Así quedaron los CRUCES de CUARTOS DE FINAL de la Copa de la Liga 2024 ðŸÂ¿ðŸÂ†



🆚 River vs. Boca

🆚 Estudiantes vs. Barracas Central

🆚 Godoy Cruz vs. Vélez

🆚 Argentinos vs. Defensa



Se viene lo más lindo, señores ðŸ˜Â#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Lzh363G0M6