Jaldo a favor de la reforma electoral: "hay que hacerlo pensando en la gente” | LosPrimerosTv

miércoles 17 de abril de 2024

Osvaldo Jaldo busca avanzar en la reforma para sacar los acoples en la provincia

El gobernador, Osvaldo Jaldo, realizó un balance sobre sus primeros meses de gestión. “Son momentos para obrar con responsabilidad y tener una lectura muy clara sobre lo que está pasando en el mundo y en nuestra patria para saber cómo esas cuestiones impactan en nuestra provincia”, afirmó en una entrevista con La Gaceta.

Seguidamente, hizo referencia a su relación con la administración de Javier Milei y al impacto que tuvo dentro del peronismo tucumano. “El 11 de junio del año pasado me eligieron para representar a todos los tucumanos. Las responsabilidades que debo tomar son institucionales más que políticas partidarias. Hoy la patria está en peligro. Estamos en un contexto mundial de guerra donde Argentina está teniendo un protagonismo por la posición que está tomando. Esa guerra va a traer mayores consecuencias económicas y sociales, por eso hay que hacer un alto en las políticas partidarias y dedicarnos a gobernar. Tengo la obligación de defender los intereses de los tucumanos”, subrayó.

“Queremos que al Gobierno nacional le vaya bien, porque si le va bien le va bien a los argentinos. No se puede apostar a que a un presidente le vaya mal. Eso no significa ser obsecuentes”, sumó y adelantó que los diputados de su espacio (bloque Independencia) van a acompañar el nuevo proyecto de ley ómnibus.

Por otra parte, Jaldo reconoció que el Partido Justicialista (PJ) no encontró todavía un líder a nivel nacional. “A nivel nacional no estoy participando activamente, pero sí espero que el espacio político al que pertenezco tenga un liderazgo y logre reinsertarse en la sociedad. Hoy en el peronismo no tenemos una persona que ejerza un liderazgo y pueda nuclear el peronismo de los 23 distritos”, sostuvo y remarcó que a nivel local el peronismo está unido a pesar de algunas diferencias que puedan surgir.

En tanto, Jaldo destacó que gobierna con “mucho sentido común” y señaló la importancia de escuchar a la sociedad. “El primero de marzo cuando fui a rendir cuentas al pueblo tucumano en la Legislatura anuncié las decisiones que he tomado y que voy a llevar a cabo durante los próximos tres años y medio. Primero el respeto a la propiedad privada, segundo el derecho al Acceso de la Información Pública y tercero la reforma del régimen electoral en la provincia”, puntualizó.

“Estoy convencido que la reforma electoral tiene que ser con todos los partidos. Los partidos han sido desvirtuados primero por los sublemas y después por los acoples, por eso deben volver a tener protagonismo los partidos”, subrayó.

En ese punto, aclaró que los acoples están insertos en la Constitución de la Provincia. “Hay que ver si la clase política actual, con representación institucional, somos capaces de darle forma a este problema. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias y con la madurez política para si es necesario reformar la Constitución, que está renga y no refleja las necesidades del pueblo de la provincia de Tucumán”, indicó.

“Si es para sacar los acoples, representar la voluntad del pueblo y que los partidos tradicionales recuperen el protagonismo hay que reformar la Constitución. Y después tenemos que reformarla para que la sociedad tenga acceso a muchas cosas que hoy no tiene”, aseveró.