Clausura de un after en Tafí Viejo: habló el abogado de uno de los imputados | LosPrimerosTv

Dos personas fueron acusadas por comercialización de drogas de diseño y recibieron tres meses de prisión preventiva. El Ministerio Público Fiscal había solicitado 6 meses

miércoles 17 de abril de 2024

Nuestro corresponsal Álvaro Mejuto entrevistó al Dr. Alejandro Martínez, quién defiende a uno de los imputados y la Justicia lo investiga por formar parte de una organización que comercializaba estupefacientes.

Martínez resaltó que su defendido es inocente, no participa en la organización, alegó que en el momento del allanamiento no se encontraba en la fiesta y que fue arrestado de su domicilio. A su vez detalló que al momento de ser aprehendido no tenía drogas en su poder.

Recordemos que en la madrugada del domingo la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal Argentina llevó adelante un importante operativo durante el amanecer del domingo en Tafí Viejo. En una finca conocida como "Alpapuyo" pudo desarticular a una organización narcocriminal que vendía éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi (cocaína rosa).

Una vez concretado el allanamiento y recolectadas las pruebas, desde la Policía Federal informaron que agentes de su fuerza lograron infiltrarse en fiestas electrónicas clandestinas que eran organizadas en sitios descampados ubicados en el Gran San Miguel Tucumán.