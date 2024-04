Si Regino Amado no va al juicio contra Alperovich el tribunal vendrá a buscarlo | LosPrimerosTv

Esa fue la decisión del magistrado que juzga al ex gobernador por abuso sexual.

En el Tribunal que juzga a José Jorge Alperovich perdieron la paciencia con Juan Manzur y Regino Amado, que son reticentes en declarar en el juicio contra su ex jefe.

Es que consideran que el juicio que llevan adelante es demasiado importante para que en el medio se interpongan cuestiones relacionadas con la política. Y por eso decidieron ser inflexibles.

En las últimas semanas se dieron dos circunstancias que obligaron al juez Juan María Ramos Padilla a dictar una resolución de tono imperativo. Primero fue la situación que planteó el ex gobernador Juan Manzur quien, tras ser notificado de que debía declarar en la audiencia, se amparó en sus prerrogativas legislativas y pidió declarar por escrito ya que actualmente es senador y lo comprende el artículo 250 del Código Procesal Penal de la Nación.

Ante esto, el fiscal Sandro Abraldes pidió que se rechazara esta posibilidad ya que no solo debe hacer preguntas, sino repreguntas, lo que por escrito es imposible. Ante esto Ramos Padilla decidió enviarle una nueva nota a Manzur “para llamarlo a la reflexión”.

El martes el magistrado dictó un proveído que dice textualmente: “I.- De conformidad con lo expuesto en la última jornada de debate, corresponde disponer sobre el modo en que deberán declarar los próximos testigos convocados. En lo que respecta a Juan Luis Manzur, hágasele saber que el día 25/04/24 se recabará su testimonio, que la audiencia comenzará a las 10:00 horas, y que su declaración será la primera de la jornada. Por ello, necesariamente deberá conectarse a la sala de reuniones de la plataforma “Zoom” antes de las 10:15 horas. A esos fines, líbrese oficio”.

La sorpresiva respuesta de Amado

Pero lo que más sorprendió fue la respuesta del actual ministro de Gobierno de la provincia, Regino Amado, ex jefe de la denunciante cuando ocupaba el mismo cargo en 2017. Al ser notificado de que debía declarar en el juicio, Amado respondió: “En mi carácter de ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán, tengo el honor de dirigirme a V.S. (a Ramos Padilla) a fin de contestar en tiempo y forma la cédula de notificación de referencia mediante la cual requiere que brinde testimonio en el marco del juicio oral que se está desarrollando. Al respecto me acojo a la prerrogativa del artículo 250 del CPPN (Código Procesal Penal de la Nación) y me pongo a vuestra disposición”.

Al leerse esto durante la audiencia del lunes, Ramos Padilla afirmó: “Menciona sus prerrogativas y no sus obligaciones. Se olvida el señor Ministro que él debe estar a disposición de la Justicia", según publica La Gaceta. Y Abraldes redobló el ataque: “Deben entender los funcionarios que no son más que cualquier otro ciudadano. En este caso Amado se siente privilegiado. Con su respuesta parece decir ’yo tengo coronita’ y eso es inaceptable”. Pero la respuesta más dura llegó con el proveído firmado ayer por el magistrado.

“Con relación a Regino Amado, durante la audiencia se hizo conocer su respuesta a la citación del tribunal en los términos del art. 250 del CPPN, en la que manifestó que deseaba hacer uso de la prerrogativa que le concedía la norma. En esa oportunidad, las partes expusieron sus fundamentos en cuanto a la necesidad de garantizar el adecuado derecho a la defensa en juicio mediante un interrogatorio directo, y se reflexionó sobre las alternativas que ofrece el código de procedimientos, en razón de que su respuesta resultó sumamente escueta y sin motivación suficiente”, dice la resolución firmada por el juez.

“Consecuentemente, consideré que el denominado “tratamiento especial” no debía operar como un privilegio, sino como un modo de facilitar las tareas de los funcionarios de alta jerarquía nacional o provincial. Por otro lado, se debatió sobre las dificultades que eventualmente tendría que afrontar el tribunal para trasladarse a su residencia oficial con el fin de recibirle su declaración. Concretamente, en cuanto a las dificultades logísticas y los gastos que ello implica. Máxime, teniendo en cuenta la condición de ministro de Gobierno y Justicia del citado”, agrega.

Y luego dispone: “Por estos motivos, se librará un nuevo oficio para que Regino Amado ratifique o rectifique su respuesta. Con esto me refiero a si renunciará al denominado “tratamiento especial” y comparecerá el próximo 25/04/24 a las 11. O si, por el contrario, continuará haciendo uso de la prerrogativa que le confiere la norma. En este último caso, deberá informar el domicilio de su residencia oficial para que este juez y todas las partes del proceso se trasladen para recibirle declaración en fecha a determinar”. Será el ministro el que ahora deberá decidir de qué manera dará su testimonio.