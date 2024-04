Juicio contra Alperovich: el ministro Amado confirmó que declarará en forma presencial | LosPrimerosTv

El funcionario confirmó que viajará a Buenos Aires. “Siempre estuve, estoy y estaré a disposición de la Justicia” sostuvo.

jueves 18 de abril de 2024

El ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Regino Amado, confirmó que se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29 de Capital Federal para declarar en el juicio que se sigue contra el ex gobernador José Alperovich por presuntos abusos sexuales contra una colaboradora y sobrina directa.

El funcionario declaró ante la prensa y ratificó su disposición para comparecer ante el juez Juan Ramos Padilla, “No tengo ningún problema en concurrir a declarar, de manera presencial, en Buenos Aires y, como lo comuniqué anteriormente, me pongo a disposición de su señoría”, afirmó.

Amado explicó que por sus funciones gubernamentales, entre las que se encuentran las negociaciones salariales con los gremios estatales, exigían su presencia en Tucumán y no podía viajar a Buenos Aires. “Eso era lo que, en cierta medida, me frenaba viajar, no otra cosa. Siempre estuve, estoy y estaré a disposición de la Justicia y, en ese sentido, iré el jueves”, remarcó el ministro.

En la próxima audiencia que se realizará el jueves de la próxima semana, además de Regino Amado, también declarará en forma presencial el ex legislador y actual interventor del IPLA, Dante Loza, en tanto que el ex gobernador Juan Manzur brindará su testimonio y será interrogado por vía zoom. / La Gaceta