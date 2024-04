Darío Barassi habló de su salud y porqué se alejará de Ahora Caigo | LosPrimerosTv

El conductor detalló las intervenciones quirúrgicas y comentó en sus redes sociales, las complicaciones que tuvo

jueves 18 de abril de 2024

Darío Barassi se ausentará de su programa

Los últimos días de marzo, Darío Barassi sorprendió con una noticia respecto de su salud, al revelar que debería alejarse de la conducción del ciclo Ahora caigo debido a una operación que tiene un estricto reposo tras su realización. Sin embargo, fueron dos finalmente las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió y debido a que el envió que conduce tiene varias emisiones grabadas, recién ayer se pudo ver en la pantalla chica su despedida momentánea.

Con el humor que lo caracteriza, el también actor al llegar al estudio preguntó “¿Qué onda si es mi última presentación en el programa?”, para luego detallar los sucesos: “Ante todo, quiero contar a todo el mundo que mañana me tengo que operar y tengo que hacer unos días de reposo para que me vuelva un poco la voz y demás, así que un fuerte aplauso para el Chino Leunis que los va a estar acompañando. Gracias, Chinito, por bancarme el programa acá la parada, gracias a Canal 13 y gracias a Boxfish por permitirme tomarme este recreo así recupero un poco la voz”, destacó, nombrando tanto al canal como a la productora.

A través de sus redes sociales reveló en esos días de marzo que un problema de salud encendió las alarmas y obligó a que tenga que parar la pelota, modificar su ritmo cotidiano y entregarse a los médicos para solucionar dos inconvenientes que tiene: “La gran complicación que tengo es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio”, explicó el conductor que deberá someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales. “Por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa. Me quedan igual algunos programas grabados pero a otros no llegué”, agregó entre la preocupación y la tristeza.

Además, el actor debía operarse de una hernia abdominal, según lo que detalló en sus historias de Instagram en ese entonces. “Dos días para cirugía pólipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, siete de poco esfuerzo abdominal”. “Mátenme”. A pesar del miedo lógico de este tipo de situación, Barassi soltó una pizca de gracia al exteriorizar: “¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?, me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner bótox, no sé si me van a reconocer cuando vuelva. Me hace bien compartir todo esto porque, si bien es una operación tranqui, estoy nervioso y me estresa un poco. Aparte, me van a tocar las cuerdas que son la parte que más amo de mi cuerpo, pero va a salir todo bien”, cerró el actor.

Las cirugías se realizaron con éxito, tal como estaba previsto, y el animador volvió a su casa para arrancar con la segunda etapa del tratamiento, la recuperación, sin embargo, todo se complicó y debió volver al centro de salud los primeros días de abril. A través de sus historias de Instagram, el conductor escribió sobre una foto de una habitación de una clínica: “¿A dónde volvió el gordito?” y compartió un video sin audio en el que escribió: “Ah, cierto que no puedo hablar”. Inmediatamente, con otra foto, detalló lo que le pasó: “La herida de la cirugía estaba haciendo una reacción alérgica, y como tuve fiebre no se dudó, a darle antibiótico endovenoso al gordi. Está calmo, controlado y sin riesgo alguno. Paciencia nomás”, lo que causó preocupación a sus seguidores.

Sin embargo, En las últimas horas, a través de un video publicado en su cuenta de instagram donde detalló cómo continúa su salud, a la vez que saludó al médico interviniente: “Doc, el número uno, la hernia quedó divina, no se entiende que me hicieron una cirugía, quedó totalmente perfecto disimulado, no voy a mostrar el pupo porque, bueno, algo de pudor me queda. Aparte, el tema de la infección claramente no fue una infección, fue más una reacción alérgica de la piel, así que nada, como dato de color”, cerró.

Tras ello, también se tomó unas segundos en la red social donde cuenta con casi 5 millones de seguidores, para saludar a Leunis: “Hoy el Chino arranca su experiencia en Ahora caigo y lo tienen que bancar, así que todo el mundo a las 18:15 prendido al Trece bancándolo al Chinito que me está haciendo la segunda mientras me termino de recuperar, gracias, Chinis”. concluyó Barassi.