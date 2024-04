El hermano de Antonio Gasalla dio detalles sobre la salud del actor: “Tiene algunos problemas" | LosPrimerosTv

El familiar del artista aclaró que está bien cuidado. “Hemos podido sacarlo a flote”

jueves 18 de abril de 2024

Antonio Gasalla

Carlos Gasalla, hermano del actor Antonio Gasalla fue uno de los asistentes al estreno de la obra teatral Esperando la carroza, y frente a las expectativas sobre la salud del artista, dio detalles sobre su condición actual.

Al ser consultado por un notero de Socios del Espectáculo (eltrece) sobre este tema, el familiar respondió: “Antonio está bien, está muy cuidado, pero lamentablemente tiene una enfermedad que no le permite circular”. Y añadió: “Hemos podido sacarlo a flote. Está bien. Tiene algunos problemitas también orgánicos, pero los está superando”.

“Polino, desde el punto de vista familia, nos ha dado una mano muy grande. Es una persona muy cariñosa, aparte tenía mucha relación con Antonio, vivía cerca, lo quería mucho, y la verdad que tenemos que agradecerle mucho porque nos ayudó. No es fácil para una familia pasar por los momentos que hemos tenido con él. No hay otro remedio que atenderlo muy bien”, comentó Carlos, que fue a ver el estreno de Esperando la carroza, la obra en la que brilló su hermano con el inolvidable personaje de Mamá Cora.

El hermano del artista también fue consultado respecto al caso de robo que se conoció a inicios del año pasado. Si bien explicó que no puede dar detalles sobre la causa, el hombre explicó que “está todo en manos de la Justicia, incluso la salud de Antonio lo está, nosotros solo tenemos que acompañar. No hay que olvidarse que viví de una forma particular, vivía solo, con un carácter bravo y nosotros no tenemos más que acompañarlo. Pero todo lo demás, la parte económica, está bajo un juzgado y la familia obedece a las órdenes del juez”.

Cabe mencionar que el robo al dramaturgo tuvo lugar en los primeros meses del 2023, en su casa ubicada en Barrio Norte. “Antonio estaba en su casa cuando pasó, alguien lo distrajo y habrían entrado personas que reventaron las dos cajas fuertes. Eso es alguien que conoce perfectamente dónde están las cajas fuertes, qué es lo que hay y que tiene acceso. Ya cambiaron las llaves y la casa estaba custodiada”, reveló Polino por aquel entonces.

“Fue hace tiempo, pero lo descubrieron ahora. Antonio estaba solo, le reventaron las dos cajas fuertes y le robaron todo. Encima tenía una ruta del arte en su casa”, completó el íntimo amigo del guionista, quien además había explicado que él no se encontraba presente en el país y se enteró tras regresar de sus compromisos laborales.

Marcelo Polino contó que Antonio Gasalla ya no recuerda que era actor: “No nos reconoce”

Durante una entrevista a principios de año, el periodista Marcelo Polino reveló con Socios del espectáculo (eltrece) que el actor Antonio Gasalla está viviendo una situación de salud crítica: no reconoce a nadie de su entorno.

Hace meses que el comediante fue internado para poder ser asistido debido al deterioro cognitivo que tiene. Desde ese momento, el periodista de espectáculos se convirtió casi en una suerte de vocero sobre la salud de Gasalla.

En diálogo con los conductores, Polino dio detalles sobre lo que está viviendo el humorista y su familia. “Yo no quería venir a Mar del Plata sin verlo así que lo fui a ver y la verdad que me quedó una sensación de mucha tristeza. Hace más de un mes y pico que no lo veía y ya no nos conoce”, repasó el chimentero.