El duro testimonio de un periodista de Rosario: contó al aire que fue abusado por su tío | LosPrimerosTv

Juan Pedro Aleart denunció el caso ante la Justicia. “Aprovechó el contexto de vulnerabilidad y abusó de mí”, relató el conductor televisivo

viernes 19 de abril de 2024

El drama familiar del periodista Juan Pedro Aleart (Foto: ElTresTV)

El conductor de un programa de televisión en Rosario, Juan Pedro Aleart, tuvo que relatar en vivo un duro caso de violencia intrafamiliar del que él mismo fue protagonista.

Aleart arrancó el programa emitido por el canal El Tres, uno de los más visto de la TV rosarina, explicando el motivo por el cual se separó de su padre, a quien describió como un “manipulador, violento y abusador”. El periodista hizo un llamado de reflexión y pidió que las víctimas denuncien. “El silencio es el mejor amigo de los abusadores”, expresó.

“Ha sido extremadamente difícil para mí llegar hasta acá y poder contar lo que voy a contar. Hace una década aproximadamente tomé la decisión de alejarme de mi padre y de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, confió.

“En una casa donde mi madre también era víctima, pero a la vez cómplice, un tío, en el que yo confiaba, aprovechó el contexto de vulnerabilidad y abusó de mí y de mi hermano desde los seis años. Mis padres no hicieron nada. A esta persona, fue a la primera persona que denuncié. Fue difícil, pero lo hice”, contó.

“Me llevó tiempo. Me llevó vida. He estado en una etapa de depresión muchos meses. Ha sido muy difícil hacer el noticiero durante todo este tiempo con todo eso dentro mío. Hacía el programa con un nudo en la garganta, me encerraba en el camarín para llorar. Perdí el sentido de la vida, no tenía ganas de reír, de ir a fiestas”, explicó.

“En estas condiciones podría haber perdido todo. Mi trabajo, el amor de mi vida. Hago mucha terapia. Eso y un pequeño grupo de personas es lo que me sostuvo en pie”, confió.

🚨 CONDUCTOR DE NOTICIERO DENUNCIO QUE SU PADRE Y SU TÍO ABUSARON DE ÉL Y DE SUS HERMANOS

- Juan Pedro Aleart de @elTresTV contó que tras denunciar a su padre por abusar de su hermana, éste se suicidó.

- Narró que su tío no va preso por abusarlo porque la causa prescribió. pic.twitter.com/NmlNfLerSR — Vía Szeta (@mauroszeta) April 18, 2024

Antes de cerrar su dramático testimonio para continuar con el programa, le habló a quienes sufrieron abusos y no pueden contarlo: “Quiero hablarle a los hombres abusados; aprendan de las mujeres, que son tan valientes para denunciar”.

No obstante, la respuesta que obtuvo de la Justicia frente a este hecho no fue la que esperaba: “Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la Justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”, contó en mención una ex alumna de su tío y otra compañera.

Y señaló: “Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”.

Para concluir su relato, el periodista -que agradeció en varias oportunidades a las autoridades del canal por darle el lugar para contar su historia- dijo que actualmente su causa está en la Corte de la provincia, solicitó cambios urgentes en la legislación y que las autoridades “se pongan del lado de los niños abusados sexualmente que hoy son adultos y no del lado de los abusadores”.