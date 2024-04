Martín Lousteau : "no me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco" | LosPrimerosTv

El senador y titular del Comité Nacional de la UCR aseguró que el incremento en las dietas fue acordado y votado por todos los integrantes de la Cámara alta.

viernes 19 de abril de 2024

El presidente del Comité Nacional de la UCR, el senador Martín Lousteau, ha defendido el reciente aumento en las dietas de los senadores, justificando que algunos percibían menos ingresos que el vocero presidencial, Manuel Adorni. Lousteau argumentó que este incremento era necesario debido a las condiciones de trabajo.

El funcionario destacó: "un senador estaba cobrando menos que un tuitero del presidente, la tercera parte que Adorni, menos que los directores nacionales. Los senadores que vienen a la Ciudad de otros lugares tienen que quedarse a dormir. A mí no me parece bien que el vocero del presidente gane tres veces más que un senador. No me parece bien que el sueldo de un senador sea el inicial de un cajero de un banco".

Lousteau explicó que el aumento contó con el respaldo de todos las partes del Senado y que se acordó previamente entre los presidentes de dichos bloques. Respecto a la votación, aclaró que la modalidad de voto sin identificación fue consensuada en Labor Parlamentaria y que todos estaban al tanto de ello.

El senador también cuestionó las críticas de aquellos colegas que anunciaron que no aceptarán el incremento, señalando que no es posible renunciar a este aumento y sugiriendo que, en lugar de rechazarlo, podrían donarlo si así lo desean. También recordó que las dietas estaban vinculadas a las paritarias de los empleados del Congreso.