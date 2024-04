Hoy comienzan a disputarse los cuartos de final de la Copa de la Liga | LosPrimerosTv

Hoy comienzan a disputarse los cuartos de final de la Copa de la Liga

En la jornada de hoy se conocerán tres de los cuatro semifinalistas. Los partidos son: Argentinos vs Defensa y Justicia, Estudiantes LP vs Barracas Central y Godoy Cruz vs Vélez

sábado 20 de abril de 2024

En esta instancia, en caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, la clasificación a las semifinales se definirá a través de penales. Un dato importante es que cada uno de los encuentros se jugará con público de ambos equipos en los estadios "neutrales". Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Fernando Meza, Jonathan Galván, Francisco Álvarez y Román Vega o Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Franco Moyano y Alan Lescano; José María Herrera, Maximiliano Romero y Luciano Gondou. DT: Pablo Guede. Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Nicolás Tripichio, Esteban Burgos, Santiago Ramos Mingo, Darío Cáceres; Julián López, Alexis Soto, Gabriel Alanís, Rodrigo Bogarín, Luciano Herrera y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari. Estadio: Florencio Sola (Banfield) Árbitro: Andrés Merlos VAR: Fernando Espinoza AVAR: Diego Verlotta Hora: 15.30 Televisación: ESPN Premium y TNT Sports Estudiantes de La Plata: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Eric Meza; José Sosa, Enzo Pérez, Santiago Ascacibar, Tiago Palacios; Edwuin Cetré y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez Barracas Central: Sebastián Moyano; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Gonzalo Goñi, Rodrigo Insúa; Siro Rosané, Rodrigo Herrera; Lucas Brochero, Alan Cantero, Maximiliano Zalazar; y Alexis Domínguez. DT: Alejandro Orfila Estadio: Ciudad de Vicente López (Platense) Hora: 18.30 Árbitro: Darío Herrera (VAR Silvio Trucco) Televisará: ESPN Premium Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames; Bruno Leyes, Roberto Fernández; Facundo Altamira, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny; y Tomás Badaloni. DT: Daniel Oldrá Vélez Sársfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Emanuel Mammana, Damián Fernández, Elías Gómez; Christian Ordóñez, Agustín Bouzat, Claudio Aquino; Francisco Pizzini, Braian Romero y Thiago Fernández. DT: Gustavo Quinteros Estadio: Único de Villa Mercedes, La Pedrera (San Luis) Hora: 21.15 Árbitro: Sebastián Zunino (VAR Pablo Dóvalo) Televisará: TNT Sports