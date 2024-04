River vs. Boca, por la Copa de la Liga: cómo ver en vivo el Superclásico | LosPrimerosTv

Enterate las opciones para seguir por TV y streaming el duelo entre el Xeneize y el Millonario, por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2024

domingo 21 de abril de 2024

River se volverá a enfrentar a Boca (Foto: Getty)

El domingo el fútbol argentino vivirá una jornada que paralizará al país al disputarse una nueva edición del Superclásico, donde los dos equipos más populares de Argentina se verán las caras por un lugar en las semifinales de la Copa de la Liga. En el entrenamiento previo al compromiso de este domingo, desde las 15.30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, tanto Diego Martínez como Martín Demichelis parecen haber despejado todas sus dudas y tendrían definida las alineaciones.

La principal novedad en el Xeneize pasa por la vuelta de Lautaro Martínez al lateral derecho y a que Jabes Saralegui se perfila para ser el reemplazante del suspendido Cristian Medina; en el Millonario, en cambio, Micho recuperaría a dos soldados de peso: el defensor chileno Paulo Díaz y el delantero colombiano Miguel Borja.

River vs. Boca, EN VIVO: dónde lo pasan y quién transmite el Superclásico por TV

El Superclásico será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

TNT Sports

Canales 124 de Cablevisión Digital, HD y Flow

de Cablevisión Digital, HD y Flow Canales 603 (SD) y 1603 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 112 (SD) y 1018 (HD) de Telecentro

ESPN Premium

Canales 123 de Cablevisión Digital, HD y Flow

de Cablevisión Digital, HD y Flow Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV

(SD) y (HD) de DirecTV Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro

Horario del Superclásico entre River y Boca, país por país

Argentina: 15.30 horas

Brasil: 15.30 horas

Uruguay: 15.30 horas

Paraguay: 15.30 horas

Chile: 15.30 horas

Bolivia: 14.30 horas

Venezuela: 14.30 horas

Ecuador: 13.30 horas

Perú: 13.30 horas

Colombia: 13.30 horas

México: 12.30 horas

River vs. Boca, por la Copa de la Liga: cómo verlo EN VIVO online, por internet

River vs. Boca, por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional, se podrá ver desde una PC o cualquier dispositivo móvil a través del Pack Fútbol con Flow, Directv GO y Telecentro Play. Otra opción es TNT Sports GO, previo registro.

Las probables formaciones para el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por los cuartos de final de la Copa de la Liga:

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Pol Fernández, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Rodrigo Villagra; Ignacio Fernández, Claudio Echeverri; Pablo Solari y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Hora: 15.30