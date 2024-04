Video: así fue el ataque del agente de tránsito durante un control de alcoholemia | LosPrimerosTv

El conductor de una camioneta Amarok sacó un arma y realizó cuatro disparos

domingo 21 de abril de 2024

Las cámaras del COMM (Centro de Monitoreo Municipal) registraron el momento en que el conductor de una camioneta Amarok negra evade un control de alcoholemia y realiza cuatro disparos contra un agente de tránsito.

El violento hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 6.30, en la intersección de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez. El agente Mateo González relató que el conductor, aparentemente en estado de ebriedad, reaccionó de manera violenta: "Al pedirle que se detenga, gira en ‘U’, retoma por Alem y pierde el control. Al acercarme, me apunta con un arma y me pide que no me acerque. Al retroceder hace cuatro disparos y huye por Alem y San Lorenzo". Y agregó que el conductor se encontraría en ese momento en estado de ebriedad.

Mirá el video del ataque a un agente de tránsito durante un control de alcoholemia

El vehículo involucrado fue registrado no sólo por los testigos sino también por las cámaras del COMM (Centro de Monitoreo Municipal) en esa instancia y al momento de la huida, indicó la Municipalidad.