Premios Platino: Cecilia Roth hizo un firme reclamo por la crisis en el cine argentino "El problema es grave" | LosPrimerosTv

La actriz subió al escenario en plena ceremonia de los Premios Platino y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei. Por su parte Andy Chango también expresó su descontento y preocupación por la cultura nacional.

domingo 21 de abril de 2024

Cecilia Roth fue distinguida en los Premios Platino 2024, que se realizaron en México, por su extensa trayectoria artística, y aprovechó el momento para hacer un reclamo por la crisis en el cine argentino.

Qué dijo Cecilia Roth sobre la crisis en el cine argentino

Tras un emotivo discurso de agradecimiento por el galardón de honor obtenido, la actriz expresó: "Necesito decir que tenemos que cuidar nuestro cine, que siempre está en peligro, en un país u el otro. La comunidad iberoamericana es un solo cine, el que habla en español y en portugués, pero es un solo cine. Un solo país".

"Cuando uno tiene problemas hay que estar atento, ayudarlo. No es que esté pidiendo ayuda, es que estoy pidiendo que tengamos conciencia del lugar que ocupamos en el mundo y que el español tiene que escucharse igual que otros idiomas", siguió.

"No siempre se escucha, en nuestro país el problema es grave porque no solamente no se escucha, sino que puede dejar de existir. Estemos atentos, resistamos y, como cuando era chica, convirtamos en verdad esa lucha, esa resistencia y esos sueños que tenemos por ese cine que hacemos", concluyó Cecilia Roth.Exitoina