Quién es el Señor del Tabaco y cómo crece su fortuna | LosPrimerosTv

La unidad antilavado (UIF) alertó a la Justicia federal que la fortuna que acumuló Pablo Marcelo Otero, “el Señor del Tabaco”, no sólo proviene de la evasión recurrente y sistemática de impuestos que se prolongó durante años, sino que además resulta sospechosa.

Más aún, reportó que su origen sería ilícito y expuso sus vínculos con un clan criminal, según surge de una copia de ese informe reservado que llegó a los tribunales de Bahía Blanca.

El informe detalla la evolución exponencial del patrimonio de Otero durante los últimos quince años, período en el que se benefició de dos blanqueos que lanzaron gobiernos de distinto signo político.

Para la UIF, tanto la expansión patrimonial de Otero, como sus movimientos financieros y su red de relaciones, resultaron cuanto menos sospechosas. “Dada la magnitud de los fondos exteriorizados (en relación a los declarados), no se puede presumir en esta instancia que los mismos tengan origen en una fuente lícita”, alertó.

El reporte de la Unidad de Información Financiera (UIF) se remitió a los tribunales federales de Bahía Blanca, donde tramitan investigaciones sobre Juan Suris, el exsocio de Leonardo Fariña que afronta una condena a ocho años de prisión por narcotráfico y facturas truchas, y sobre el “clan Pipkin”. Es decir, el otrora automovilista Juan Pipkin, su padre Walter, su madre Rosana Di Meglio, y su novia Guadalupe Saldungaray, entre otros.

Acusados de integrar una presunta asociación ilícita fiscal, contrabandear mercadería desde Estados Unidos y orquestar una insolvencia fiscal fraudulenta, entre otros delitos, los Pipkin mantenían una relación estrechísima con el “Señor del Tabaco”, según detectaron los expertos antilavado de la UIF, que se suman a otros puntos de contacto.

Los vínculos entre Otero y los Pipkin datan de muchos años atrás. De hecho, cuando Otero despuntaba el vicio “fierrero” y comenzaba a pisar fuerte en el sector tabacalero, le tendió una mano a los Pipkin para sortear al menos uno de sus muchos problemas en los tribunales. La ayuda que les brindó, sin embargo, colocó el foco sobre él.

Esos vínculos se evidenciaron en marzo de 2017, cuando Walter Pipkin buscó cerrar uno de los frentes judiciales. Se presentó en una sucursal del Banco Provincia con más de $4,1 millones en efectivo –cerca de 265.000 dólares al tipo de cambio oficial entonces vigente–, y utilizó ese dinero para cancelar una deuda impositiva que amenazaba con ponerlo contra las cuerdas.

Al depositar ese dinero, Pipkin debió explicar el origen de esos fondos y afirmó que Otero se los había prestado, tres días antes. Pero la respuesta generó un efecto dominó, porque los investigadores pusieron la lupa sobre el patrimonio de Otero, un empresario por entonces poco conocido que compartía carreras –y competía– con Juan Pipkin.

Tanto en los circuitos del Turismo Nacional –Otero con un Renault Megane II; Pipkin con un Chevrolet Cruze–, como en el circuito internacional de la Porsche Supercup, donde compartieron el equipo “MRS GT Racing”.

Corroboraron que todo su patrimonio ascendía en 2013 a 4,1 millones –cerca de 630.000 dólares al tipo de cambio oficial vigente al 31 de diciembre de ese año–, pero que logró multiplicarlo 37 veces en apenas tres años. En 2016 trepó a los $153,7 millones –casi 9,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial vigente a fines de ese año–; es decir, quince veces más, en un trienio, en dólares.

Ese incremento superlativo, informó la UIF a la Justicia federal de Bahía Blanca, está “explicado casi en su totalidad a través de la exteriorización de fondos, tanto de la ley 26.860 [por el blanqueo de 2013 que impulsó el kirchnerismo], como de la ley 27.260″, precisó, en alusión al “sinceramiento fiscal” que promovió Juntos por el Cambio.

El dato central del informe de la UIF sobre Otero llegó a continuación. “Dada la magnitud de los fondos exteriorizados (en relación a los declarados), no se puede presumir en esta instancia que los mismos tengan origen en una fuente lícita”, remarcó, por lo que dejó abierta la puerta a las hipótesis de la evasión tributaria, el contrabando y otros delitos aún más graves.

Consultado al respecto, Otero respondió a través de un correo electrónico. Esta fue su respuesta:

“Hasta el año 2018 he tenido una relación amistosa con Juan Pikpin y sus padres, en cuyo marco los invitara algunas veces a navegar en un barco que tengo en San Fernando. Esa relación llegó a su fin por cuestiones ajenas a las causas penales en las que seguramente se pretende involucrarme. Desde ya, no he proporcionado cobijo a nadie prófugo ni con causas judiciales”, indicó.