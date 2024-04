Emanero, Gabriel Rolón, Rata Blanca y otros artistas llegan al Mercedes Sosa | LosPrimerosTv

El teatro se prepara para recibir a grandes artistas y oradores durante lo que queda de abril, mayo y junio.

lunes 22 de abril de 2024

El principal teatro de la provincia, que lleva ya 10 años siendo escenario de numerosas obras, artistas y oradores, continuará acercando a los y las tucumanas una gran y amplia cartelera.

Este viernes 26 de abril llega “The Beatles Symphonic Fantasy” al Teatro Mercedes Sosa. La legendaria música de The Beatles vuelve a cobrar vida en un emocionante y único espectáculo internacional. Seguido de "This is Michael" que se presentará el sábado 27 a las 21hs, un show internacional que homenajea al único rey del pop.

Para los meses siguientes se espera la presencia del licenciado Gabriel Rolón, psicólogo y psicoanalista ; el Ballet de Buenos Aires, con grandes bailarines del teatro Colón y del teatro argentino; la legendaria banda Rata Blanca presentando nuevas canciones; Música Para Volar presenta “Charly Unplugged”, en el cual interpretarán el disco Unplugged de Charly García en forma íntegra; para los más chicos (y no tanto) llega Canticuénticos con un espectáculo para toda la familia y muchos artistas más.

Raúl Armisem, el director del teatro, visitó el living de Los Primeros donde contó detalles de todas estas presentaciones y más que aún no aparecen en la página del Mercedes Sosa.

Para adquirir las entradas se pueden acercar a las boleterías del teatro en San Martín 479 o en la página de internet oficial del teatro Mercedes Sosa