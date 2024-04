La violencia, el sello de Facundo Ale: dos balaceras en cinco días | LosPrimerosTv

¿Pelea por el dominio de la barra brava de San Martín? El joven de 27 años espera ser enjuiciado por abuso sexual

martes 23 de abril de 2024

Archivo de 2018, “El Mono” Ale sujeta a su hijo después de que Facundo agrediera a un profesional

Facundo Ale se enfrenta nuevamente a la Justicia, que ordenó su captura por haber disparado contra un agente municipal. Además, se espera que en las próximas horas se defina su situación procesal por el ataque a una vivienda del clan Los Gardelitos.

El incidente se registró el sábado a las 6.30, en la intersección de avenida Alem y Crisóstomo Álvarez, cuando el agente Mateo González le pidió al conductor de una Amarok negra que detuviera la marcha. “En lo que me acercaba a pedirle la documentación correspondiente del vehículo, el conductor sacó un arma y me pidió que no me acercara. Retrocedí y él realizó tres o cuatro disparos; luego continuó su marcha hasta perderse de vista en Alem y San Lorenzo”, contó la víctima. El agente sostuvo que el agresor habría estado alcoholizado y, según la denuncia presentada, se trataría de Ale, quien habría estado acompañado de al menos dos personas.

En el pavimento de Alem y San Lorenzo quedaron las huellas de los disparos.

El fiscal Diego Hevia solicitó que se realizaran allanamientos en tres domicilios vinculados a la familia de Ale. El investigador pretendía cumplir con tres pasos: lograr su detención, secuestrar armas de fuego y decomisar la camioneta VW Amarok negra en el que se movilizaba cuando ocurrió el hecho. Personal de la seccional 3ª, al mando de los comisarios Eduardo Urueña y Sergio Paz, se presentó en el domicilio de avenida Mate de Luna al 2.000. Allí secuestraron una escopeta, una pistola, documentos de la portación de armas a nombre de una ex mujer del padre del sospechoso (Ángel “El Mono” Ale , que legalmente no puede tener armas) y decenas de balas. En otro domicilio de Castelli al 400 encontraron 10 gramos de cocaína (fue considerada como para consumo personal por lo que no se abrió un expediente) y en el procedimiento hecho en Rivadavia al 1.600 no se halló nada.

“Mi defendido se va a entregar a las autoridades cuando tengamos el acceso al expediente para saber de qué nos tenemos que defender. También nos interesa determinar qué garantías tendrá en lo que se refiere a seguridad y condiciones de alojamiento”, indicó el abogado Ricardo Fanlo. El expediente será manejado por la fiscala María del Carmen Reuter que, luego de la reestructuración del Ministerio Público, quedó al frente de la unidad fiscal de Criminalidad.

Otra denuncia

El nombre Facundo Ale se viene mencionando hace más de dos semana en una serie de incidentes que estarían relacionados a la interna por el dominio de la barra brava de San Martín. Los rumores daban cuenta de que el joven podría haber sido el autor de violentos ataques en contra de los líderes de una facción de la hinchada del club de La Ciudadela. No hubo ninguna denuncia, ni siquiera en un supuesto secuestro que terminó con dos simpatizantes encerrados en un galpón donde fueron golpeados y sufrieron simulacros de fusilamiento.

Mercedes “Blanca” Galván sí se presentó a la Policía para denunciar al joven por haber baleado el frente de su casa el lunes 15 a la madrugada. La víctima dijo que la razón de ese ataque fue una pelea que mantuvo Ale con uno de sus nietos en un baile de San Andrés y en la que no se “bancó” haber perdido. Un incidente de estas características registrado hace 38 años, según la versión oficial, fue lo que generó “El doble crimen de los Gardelitos”, uno de los episodios que quedaron grabados a fuego en la historia policial de la provincia.

Las marcas de los balazos son pruebas del ataque que sufrió Mercedes Galván.

Este expediente está en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Si su titular Daniel Sosa Piñeiro lo considera, deberá pasarlo a manos de la fiscala Reuter, que podría acumular las dos causas en un solo proceso. “De ese hecho mi defendido no recibió ninguna notificación de que está siendo investigado. Hasta aquí estamos hablando de un supuesto abuso de armas de fuego y no de una tentativa de homicidio, como muchos quieren hacer creer”, indicó el defensor Fanlo.

Pese a la gravedad de los hechos por los que fue denunciado, Facundo Ale no tiene ninguna condena. Años atrás accedió a una probation por haber protagonizado un incidente vial en el que atacó a una persona con un bate de béisbol. Llegó a esa solución alternativa luego de pagar una reparación económica y aceptar hacer un tratamiento psicológico para frenar sus ataques de ira.

El joven espera desde hace por lo menos cinco años ser juzgado por una causa por abuso sexual. En diciembre de 2018, una joven denunció que Facundo Ale, junto a Martín Antonio Kermes y Fabián “Spiry” Díaz, después de haberla drogado, la atacaron sexualmente. En octubre de 2019 se aceptó la elevación a juicio, pero el debate aún no se desarrolló.