Osvaldo Jaldo posterga la reforma política porque “la prioridad es la gente” | LosPrimerosTv

De este modo el mandatario provincial adelantó que el proyecto de ley no se sancionará este año

martes 23 de abril de 2024

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expicó que para el gobierno tucumano la prioridad hoy “es la gente”. Informó que un equipo de funcionarios gubernamentales está desarrollando proyectos para la reforma electoral y de acceso a la información pública. Desestimó que este año se trate la reforma política ya que la misma tendrá utilidad en 2027 cuando haya elecciones provinciales.

Respecto a la reforma político electoral y de acceso a la información pública, el gobernador, Osvaldo Jaldo, dijo que distintas áreas del Gabinete provincial trabajan en el desarrollo de proyectos legislativos para que sean analizados y debatidos en el futuro por los legisladores.

“Nosotros estamos trabajando priorizando los temas. Cuando hablamos de reforma política, hablamos del 2027, que es cuando se aplicará la ley con la reforma política que se pueda hacer”, explicó Jaldo.

En ese sentido, dijo, “estamos trabajando en dos temas que anuncié el 1 de marzo. En primer lugar, con el acceso a la información pública está trabajando la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Federico Nazur y la Fiscalía de Estado a cargo de Gilda Pedicone de Valls. Y en cuanto a la reforma electoral trabaja el Ministerio de Gobierno y Justicia a cargo de Regino Amado junto a la Secretaría General de la Gobernación y la Fiscalía de Estado”.

Además, evaluó: “Llevamos 170 días de gobierno. Ya pusimos gente a trabajar en los borradores que luego vamos a conversar con los legisladores porque la decisión que se tome tendrá que ser por ley y por reforma de la Constitución de la provincia. Creo que este año podremos avanzar pero no sancionar, no tener una nueva ley y no tener este año la reforma política. Hay otros problemas para solucionar. Todavía tenemos tres años y medio –de gobierno- por delante. Hoy hay que priorizar la institucionalidad y los problemas reales que tiene la gente”.