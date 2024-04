Volvió a Tucumán desde España para darle el último adiós a su padre y le desvalijaron el auto | LosPrimerosTv

Un tucumano radicado en la península ibérica sufrió la inseguridad cotidiana de barrio Sur, mientras afrontaba el duro trance personal.

martes 23 de abril de 2024

Un comprovinciano, establecido hace años en España, tuvo que retornar a Tucumán para cumplir el doloroso rito de despedir los restos de su padre fallecido, y sumó al dolor por la perdida la impotencia de revivir en carne propia la inseguridad que asola al barrio Sur

Ahora deberá retornar a Mendoza, lugar de nacimiento y última residencia de su progenitor, con su auto seriamente dañado, luego de haber sido desvalijado en las inmediaciones de San Lorenzo y Jujuy.

En una entrevista concedida a un medio local, Aníbal Brondo Danielsen contó que “vivo en Madrid hace 18 años y tuve la mala suerte de que mi padre se enfermó en Mendoza. Era oriundo de Mendoza. Me vine, estuve con él y falleció la semana pasada. Lo cremamos y trajimos las cenizas para esparcirlas en Simoca. Estacioné el auto y en unos minutos, media hora, me desvalijaron el auto”.

La visita a la capital tucumana para visitar a familiares y amigos, terminó de la por manera luego de que decidió dejar el coche estacionado en San Lorenzo y Jujuy.

“Unas horas antes había estado alabando a Tucumán. Había venido hacía cinco años y todo el mundo me decía que le habían robado el celular, que me robaron esto, que me robaron lo otro. Yo mismo notaba seguridad en las calles, que estaba mejor. Pero de pronto me doy con que me robaron el coche. La verdad que me quedé muy mal, sin nada”, lamentó.

Lo espera un calvario

Aunque su estancia en barrio Sur duró menos de tres horas, la víctima detalló que “me robaron las maletas, mis pertenencias, a los documentos los tenía en el bolsillo. Estaba en la casa de mi suegro. Una hora o dos horas subí y cuando bajé el auto estaba roto”.

Para detallar los daños sufridos, Aníbal explicó que los delincuentes “rompieron los cristales, la cerradura del baúl y me robaron todo. Me sacaron hasta la parte del equipo de música y del aire acondicionado. Es terrible y muy molesto por la inseguridad que me tocó vivir”.

Como la agencia que le alquiló el automóvil está ubicada en Mendoza, deberá recorrer los más de mil.kilómetros que lo separan de la capital tucumana en un auto al límite: “me dijeron que ellos se hacen cargo de todo. Tengo que volver con el coche roto. Alquilé el coche para tener un medio de movilidad. Me iba a quedar un mes”, agregó.

Como conclusión, Aníbal esbozó un mensaje con algo de esperanza, planteando que su caso de inseguridad “sea un hecho muy aislado. Duele, molesta, me quedo mal, porque es mi país y mi provincia”, cerró.