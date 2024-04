“Bebé reno”: el caso real de acoso y obsesión en Netflix | LosPrimerosTv

Bebé reno (Baby Reindeer) es una de las series más impactantes que se estrenaron en Netflix. No solo por el relato real de lo que le sucedió a Richard Gadd (quien a su vez es el actor central de la historia y su propio guionista) sino por los giros que tiene en los seis capítulos. Y una pregunta aterradora queda flotando en el aire¿ es posible que algún aspecto de nuestra personalidad atraiga a personas acosadoras? Estos desafíos y otros tantos, como el abuso, la necesidad de ser reconocido por el otro y el acoso en sí mismo, son las claves para entender este entramado psicológico en la serie.

Porque lo verdaderamente impactante es que todo lo que le sucede al protagonista le pasó a esa misma persona en la vida real. Richard Gadd encontró el éxito sublimando sus traumas escribiendo y protagonizando obras de arte.

La serie no solo ha dominado las listas de popularidad en la plataforma, sino que también ha suscitado diálogos críticos sobre el acoso, la salud mental y la influencia desmesurada de la tecnología en las relaciones interpersonales. Gadd, quien inicialmente plasmó su calvario en el teatro, ha recibido elogios por su valentía al compartir una historia tan personal y por la sensibilidad con la que maneja el tema del acoso.

Hechos angustiantes

Martha, el nombre que es usado en la serie, es en realidad un seudónimo para la mujer que, en la vida real, le envió a Richard 41,071 correos electrónicos, 350 horas de mensajes de voz, 744 tuits, 46 mensajes de Facebook y 106 cartas a mano desde 2015 a 207.

Otros detalles de la ficción también han sido modificados para ocultar la verdadera identidad de la antagonista. “Nos hemos esforzado tanto por disfrazarla que creo que no se reconocería”, expresó Richard a GQ. Ello se debe a que, a pesar de lo vivido, el creador empatiza con esta persona y, en lugar de buscar venganza, ha mencionado en varias entrevistas que la considera una persona vulnerable que necesita ayuda para recuperar su salud mental.

Tal como retrata la serie, la interacción entre el protagonista y su acosadora parece inocua al inicio. Martha visitaba todos los días el pub y Gadd aceptaba los cumplidos que ella le hacía pues su carrera incipiente de comediante no iba muy bien, se sentía solo y creyó que la atención que recibía era agradable.

Cuando él recuerda lo vivido, admite que tuvo algo de responsabilidad. “Ciertamente incité a la situación antes de darme cuenta de que lo peligrosa que era”, dijo a The Independent cuando presentó su monólogo.

Martha no tardó en averiguar que era comediante, encontró su correo electrónico y se hizo presente en sus shows de stand-up. El actor comenzó a preocuparse cuando ella encontró su casa y se volvió una sombra que lo esperaba en todo momento. Al cabo de un año, Gadd se había mudado y además estaba llegando al límite de otra crisis emocional.

En 2016, se le presenta la oportunidad de participar en un festival de artes escénicas en Edimburgo. Para entonces, había entablado un romance mujer transgénero que en la serie recibe el nombre de Teri; pero luego inevitablemente, ella también es amenazada por Martha.

“Casi podía cortar una línea, con cuchillo y tenedor, a través de mi ansiedad. Podía sentirla emanando de mi cuerpo”, indicó Richard a The Guardian sobre ese momento de la historia. El viaje a Edimburgo cambió la trayectoria de su profesión y también marcó su primera exposición a corazón abierto.

Aunque en la serie este segmento se retrata como una confesión improvisada, Richard preparó con anticipación el monólogo Monkey See Monkey Do. En esta performance multimedia, el protagonista aparece corriendo en una trotadora, escapando de un gorila que representa su ansiedad y trauma. Mientras tanto, relata cómo fue abusado sexualmente por un hombre que trabajaba en la industria.

“No imaginaba que sería un salvavidas para mí. La forma en que la gente recibió ese show, y me recibió a mí, y aceptó lo que me pasaba: me salvó la vida. Es una locura que sucediera así”, declaró al periódico inglés.

La obra mostró el talento de Gadd, pero volvió a alterar a su acosadora que reinició las llamadas telefónicas a sus padres. Cabe notar que el actor intentó presentar una denuncia a la policía tal como se muestra en la serie; sin embargo, el proceso para que se emitiera una orden de restricción fue frustrante y engorroso.

En la ficción, las autoridades inicialmente dudan de la versión del protagonista; pues su antagonista es una mujer y creen que no representa un peligro para su integridad. Luego prácticamente es obligado a escuchar horas y horas de audio de su acosadora para encontrar una amenaza concreta. Para Gadd, se trata de un problema sistémico, con procedimientos que desalientan a la víctima a conseguir protección real.

“Pero no es culpa solo de la policía”, explica a The Independent sobre su vivencia. “Sino de la falta de financiación, de formación, de comprensión y de apoyo a las víctimas. Incluso la policía ha admitido que su actitud ante el acoso es errónea y defectuosa. Pero admitirlo es una cosa. Es necesario un cambio fundamental”.

Bebé reno es una ficción de 7 episodios. El reparto principal está formado por Richard Gadd, Jessica Gunning como Martha y Nava Mau como Teri. Puedes verlo en Netflix.