Caballos desbocados causaron un revuelo en el centro de Londres (video) | LosPrimerosTv

Caballos de la Guardia Real, incluido uno con grandes manchas de sangre, corrieron en forma desenfrenada por las calles del centro de Londres en el horario pico este miércoles, provocando heridas a por lo menos cuatro personas y chocando algunos vehículos.

Las extrañas escenas se vivieron en el corazón de la capital británica, cerca del Palacio de Buckingham y la sede del gobierno británico, con los equinos fugitivos galopando entre los desconcertados londinenses que vieron alterado su rutina matinal.

“Varios caballos militares se soltaron durante un ejercicio de rutina esta mañana. Todos los caballos han sido recuperados y devueltos al campamento”, confirmó el ejército británico en un comunicado. “Varios miembros del personal y caballos resultaron heridos y están recibiendo la atención médica adecuada”.

Autoridades médicas dijeron que cuatro personas fueron trasladadas al hospital después de resultar heridas.

Un portavoz del Servicio de Ambulancias de Londres dijo que se estima que las personas habían resultado heridas en tres lugares diferentes: Buckingham Palace Road, Belgrave Square y el cruce entre Chancery Lane y Fleet Street.

Un clásico autobús turístico de dos pisos sufrió la rotura del parabrisas por el impacto de un caballo y a una camioneta Mercedes se le destrozaron los cristales.

El dueño de la camioneta, identificado únicamente como Faraz, dijo a una radio que vio “tres o cuatro” caballos y que uno blanco chocó contra su auto y comenzó a sangrar.

Imágenes de televisión mostraron un caballo blanco ensillado, aparentemente cubierto de sangre, corriendo por la calle junto a otro negro.

