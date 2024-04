Con fuertes cruces con la oposición, el Gobierno logró el dictamen de la "Ley de bases" | LosPrimerosTv

Javier Milei quiere darle mayor respaldo a estas medidas tras el encuentro con los gobernadores de la oposición dialoguista. Aún con un principio de acuerdo, persisten las dudas y la desconfianza con La Libertad Avanza

viernes 26 de abril de 2024

La Cámara de Diputados se prepara para largas sesiones

Con el apoyo de un amplio sector de la oposición dialoguista, el oficialismo se alzó con 61 firmas, con el dictamen de mayoría de la versión acotada de la “Ley de bases”. El objetivo es llevarlo al recinto el lunes próximo para darle media sanción.

Para la obtención del dictamen, el Gobierno realizó numerosas concesiones en la redacción del texto a lo largo de las negociaciones que mantuvo en el último mes con los bloques de la oposición dialoguista; además un dictamen en la misma línea de la reforma fiscal.

Lejos está del primer proyecto de ley que ingresó a finales de diciembre de 2023 el que se tratará el lunes. Las retenciones a diferentes productos quedaron eliminadas, las facultades delegadas pasaron de 16 a 3 y un fuerte recorte en la cantidad de empresas del Estado que la Casa Rosada busca privatizar. Tanto es así que, mientras se debatía el dictamen de La Libertad Avanza, que fue apoyado por el PRO, la UCR —pero en disidencia—, y parte de Hacemos Coalición Federal, se eliminaba el Banco Nación de la República Argentina de la lista de empresas a vender.

Pero el acuerdo que llevó a que los bloques lograran un dictamen de mayoría y cuatro de minoría ahora deberá pasar nuevamente el filtro de una sesión en la Cámara de Diputados. Y aún persisten las diferencias.

La presidencia de la Cámara ya realizó el llamado para el lunes 29 de abril y las estimaciones que hoy manejan los legisladores es que, aunque el temario solo incluye dos proyectos de leyes -Ómnibus y reforma fiscal- la sesión podría durar entre 40 y 48 horas, por lo que se espera una votación para el miércoles a la madrugada.

“Todo dependerá de cómo lleguemos al lunes. Si las diferencias que hicieron que varios firmaran en disidencia persisten, el debate será más largo. Para eso las próximas horas serán fundamentales. Por ejemplo, otra vez hay problemas con Córdoba y la caja previsional y eso dificulta a la hora del debate”, dijo una fuente de la oposición dialoguista.

“Además está el bloque de Unión por la Patria que seguro va a hacer hablar a cada uno de sus legisladores, son 99 en el bloque, podría llevar muchas horas eso. Además que, como es lógico, están las cuestiones de privilegio”, agregó.

Respecto a los puntos a debatir en lo que se refiere a la Ley Bases, hay acuerdo en lo general por lo que se espera que esa votación —al igual que enero— sea simple. Pero lo complejo será el momento de ir por los artículos y la falta de confianza que hay con el bloque de LLA y las reacciones del presidente Javier Milei.

“Nosotros legislamos a pesar de él”, señaló un diputado opositor frente a la consulta de cómo espera que sea el tratamiento luego de los dichos del Presidente que indicaban que no le importaba si se aprueba o no la Ley Ómnibus. “A los dichos de Milei le sumas que nunca sabés cómo termina con ellos —los libertarios— hasta ese momento en que se lee el artículo y se vota. Te dicen que sí a algo y después vas al texto y no está. Hoy —por ayer— te decían que habían sacado al Banco Nación de la lista de empresas a privatizar nadie lo creía porque no tenías el dictamen final”, dijo una diputada que asegura estar cansada del trato que recibe el Parlamento.

Por último, entre los legisladores de la oposición dialoguista, que se muestran “cansados” de las conversaciones y las idas y vueltas del oficialismo y bastantes molestos con el “relato” oficial, avanza la idea de aprobar el paquete de medidas “para darle las herramientas que está pidiendo y que gobierne sin excusas”. “Que tenga lo necesario y que no diga que es por culpa de nosotros —los legisladores— que las cosas no salen como deberían salir. Vamos a votar esto y se acabó, de ahí en más va a ser ley por ley”, explicó un tercer legislador.